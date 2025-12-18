¡Increíble! Alonso sorprende a TODOS y vuelve a Ferrari

F1 fans se han quedado boquiabiertos en las redes sociales al ver al bicampeón Fernando Alonso tomando el volante de un Ferrari una vez más.

El piloto de 44 años se unió a la Scuderia antes de la temporada 2010 y permaneció con el equipo italiano hasta finales de 2014. Durante su etapa en rojo, Alonso demostró su aguerrida competitividad, aunque desgraciadamente no consiguió sumar más títulos mundiales.

Fue uno de los mejores pilotos de principios de la década de 2010, a pesar de que la combinación de la tecnología de Red Bull y el innegable talento de Sebastian Vettel le impidieron alzarse con la victoria en varias ocasiones. En determinados momentos, el alemán se impuso en la recta final en Abu Dhabi, quedándose Alonso muy cerca del título.

Aunque el piloto se separó de Ferrari hace más de diez años, el fabricante sigue ocupando un lugar especial en su corazón. Esto se evidenció recientemente cuando fue visto al volante de un Ferrari 512 TR, conduciendo con orgullo este clásico.

Relacionado: ATENCIÓN Colapinto: ¡Pierre Gasly filtra BOMBAZO de Alpine para 2026!

La impresionante colección de superdeportivos de Alonso

En un vídeo publicado en la plataforma social 'X', Alonso aparece al mando del magnífico superdeportivo, luciendo espectacular en las calles de Mónaco con el inconfundible color Rosso Corsa.

Aunque el coche no es una novedad, no pasó desapercibido y varios seguidores se mostraron entusiasmados, con un comentario que simplemente decía: "Increíble".

Otros, sin embargo, se mostraron más interesados en el precio de este clásico, que sin duda alcanzaría cifras millonarias si la estrella de Aston Martin decidiera venderlo.

Un aficionado subrayó la conexión especial del campeón con Ferrari: "Puedes dejar Ferrari, pero Ferrari nunca te deja", mientras otro recordaba la célebre frase de Vettel: "Todos son fans de Ferrari".

A lo largo de su ilustre carrera, Alonso ha pasado por múltiples equipos de F1, lo que le ha permitido acumular una de las colecciones de superdeportivos e hipercoches más envidiables. Se comenta que en 2024 su millonaria colección incluía, entre otros, la legendaria Ferrari LaFerrari.

Aunque Ferrari deslumbra con sus supercoches, Aston Martin tampoco se queda atrás. Entre las joyas de su colección se encuentran el Aston Martin Valiant y el Aston Martin Valkyrie, este último diseñado por su futuro jefe de equipo, Adrian Newey.

¡Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!