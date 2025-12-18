¡RELUCIENTE! el nuevo CAMBIO de Checo tras su llegada a Cadillac

Checo Pérez, Franco Colapinto y el resto de los pilotos de la Fórmula 1 no son solo atletas dentro de la parrilla, sino también marcas personales, y el último desarrollo lo ha indicado en su totalidad.

Como parte de los preparativos para la temporada de la Fórmula 1 de 2026, donde veremos la introducción de Cadillac como escudería, con Checo y Bottas al volante de los respectivos monoplazas.

Debido a esto, serán 22 pilotos los que estarán presentes en la parrilla temporada a temporada, y cada uno de ellos ha entregado el logo de su marca personal como piloto, algo que los distingue del resto.

A continuación, te dejamos cómo se ve el logo de cada uno de los pilotos, donde, en comparación con los de la temporada pasada, vemos el regreso del conocido "SP11", adaptado a los colores de Cadillac, y algunos cambios dentro de los pilotos como Leclerc, Russell y Hülkenberg.

🚨 Los logos de los pilotos de 2026.



🆕 Leclerc, Russell y Hulkenberg han actualizado los suyos.



❓ ¿Cuál es el que más te gusta? ¿Y el que menos?



📸 F1Peru#F1 pic.twitter.com/dFXo8rdhWm — Fórmula Directa (@FormulaDirecta) December 17, 2025

¿Cuántos años tiene Checo Pérez en su contrato con Cadillac?

Sergio Pérez regresó a la Fórmula 1 con Cadillac y una de las dudas más grandes de los aficionados es la duración de su contrato, esto porque podría ser su último equipo en su carrera antes del retiro.

De acuerdo con información de Diego Mejía, reconocido periodista de automovilismo, el corredor nacido en Jalisco estará bastante tiempo en las pistas: "Checo ha dicho que tiene dos años con Cadillac. Su contrato, según conozco, es un 2+1, dos con condiciones para un tercero.

"También ha dicho que piensa quedarse tanto tiempo como sea necesario para recoger los frutos y que no se pone un plazo para su último gran proyecto", informaron.

