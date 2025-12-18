¿No eran amigos? Norris lanza FUERTES palabras contra Sainz y Williams

La relación entre Lando Norris y Carlos Sainz parece deteriorarse cada vez más, ya que el recientemente coronado campeón de F1, confesó haberse sentido defraudado por Williams.

Aunque el equipo no ha acumulado títulos al nivel que ha experimentado Norris, su actuación en la temporada 2025 ha resultado realmente destacable.

El escuadrón, dirigido por James Vowles, consiguió un sólido quinto puesto en el campeonato de constructores, la mejor clasificación alcanzada desde 2017, gracias al fuerte rendimiento de sus pilotos.

El nuevo fichaje, Carlos Sainz, logró dos podios al terminar tercero en Bakú y Qatar, siendo este su primer podio en una carrera completa desde el Gran Premio de Azerbaiyán de 2017.

Además, Alex Albon aportó resultados consistentes con varias llegadas al top 10, lo que orienta a Williams a encarar el próximo año con optimismo, pese a unas nuevas y exigentes regulaciones.

Norris pronosticó un mejor rendimiento para Williams

Sin embargo, al inicio de la temporada, Norris había previsto que Williams terminaría entre los cuatro primeros en el campeonato de constructores.

Al recordársele que el equipo finalizó en quinto puesto, esbozó una sonrisa y declaró.

"Me decepcionaron. ¡No, fueron Carlos y Alex quienes me fallaron!" Aunque superar a rivales como McLaren, Red Bull, Mercedes y Ferrari era todo un reto, las pruebas invernales en Bahréin mostraron un prometedor rendimiento.

El test de tres días en Sakhir evidenció que 2025 ha sido, sin duda, el año más exitoso de Williams en mucho tiempo.

