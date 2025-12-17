close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • ES-MX

¿Eres un fan? Sigue GPFans

Edición

NL GB IT ES-MX US
﻿
Franco Colapinto, Fernando Alonso, 2024, Generic, Photoshop

F1 Hoy: Alonso veta a Verstappen; Colapinto puede llegar a la cima de Alpine

F1 Hoy: Alonso veta a Verstappen; Colapinto puede llegar a la cima de Alpine

Nazario Assad De León
Franco Colapinto, Fernando Alonso, 2024, Generic, Photoshop

GPFans te presenta las notas más interesantes de este miércoles 17 de diciembre de 2025 en la Fórmula 1.

Max Verstappen estuvo a punto de quedarse en segundo lugar en la lucha por el título este año, pero hay dos equipos que le tendrían bloqueado y prohibirían su llegada. ::: LEER MÁS

La Fórmula 1 acaba de revelar las primeras imágenes de los monoplazas que competirán en la temporada 2026. ::: LEER MÁS

Franco Colapinto podría ser uno de los más beneficiados en caso de la potencial llegada de Christian Horner a Alpine. ::: LEER MÁS

Carlos Sainz y Fernando Alonso tendrán una modificación importante en uno de sus Grandes Premios de casa dentro del calendario en la Fórmula 1, Barcelona. ::: LEER MÁS

¡Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

¿Quién será campeón de la F1 en 2025?

10760 votos

Relacionado

Fórmula 1

Últimas Noticias

ÚLTIMA HORA: Confirman BRUTAL cambio de Max Verstappen para 2026
Red Bull

ÚLTIMA HORA: Confirman BRUTAL cambio de Max Verstappen para 2026

  • 3 hours ago
URGENTE: Checo Pérez recibe AMENAZA DIRECTA por su asiento en Cadillac
Cadillac

URGENTE: Checo Pérez recibe AMENAZA DIRECTA por su asiento en Cadillac

  • hace 54 minutos
El factor que IMPULSA a Franco Colapinto y HUNDIRÍA a Carlos Sainz en 2026
Alpine

El factor que IMPULSA a Franco Colapinto y HUNDIRÍA a Carlos Sainz en 2026

  • 1 hour ago
CRISIS: Lewis Hamilton se QUEJÓ y Ferrari lo IGNORÓ
Ferrari

CRISIS: Lewis Hamilton se QUEJÓ y Ferrari lo IGNORÓ

  • 2 hours ago
Ferrari toma POLÉMICA decisión con Lewis Hamilton tras desastre de 2025
Ferrari

Ferrari toma POLÉMICA decisión con Lewis Hamilton tras desastre de 2025

  • 3 hours ago
ÚLTIMA HORA: La Fórmula 1 revela cómo serán los nuevos monoplazas de 2026
Fórmula 1

ÚLTIMA HORA: La Fórmula 1 revela cómo serán los nuevos monoplazas de 2026

  • Ayer 17:01
MÃ¡s noticias

Más leído

Checo Pérez, OBLIGADO a PAGAR para correr en la F1 2026
25.000+ views

Checo Pérez, OBLIGADO a PAGAR para correr en la F1 2026

  • 13 diciembre
 CONFIRMADO: ¡Franco Colapinto se convierte en PILOTO PRINCIPAL de Alpine!
15.000+ views

CONFIRMADO: ¡Franco Colapinto se convierte en PILOTO PRINCIPAL de Alpine!

  • 3 diciembre
 Franco Colapinto provoca MIEDO en Mercedes para 2026
7.500+ views

Franco Colapinto provoca MIEDO en Mercedes para 2026

  • 12 diciembre
 IMPACTANTE: Norris organiza salvaje fiesta de festejo por su campeonato
7.500+ views

IMPACTANTE: Norris organiza salvaje fiesta de festejo por su campeonato

  • 10 diciembre
 Verstappen se lleva el GP de Abu Dhabi; Norris es campeón; Ferrari decepciona
5.000+ views

Verstappen se lleva el GP de Abu Dhabi; Norris es campeón; Ferrari decepciona

  • 7 diciembre
 Horarios y canales de televisión para Qualy y Sprint del GP de Qatar
2.500+ views

Horarios y canales de televisión para Qualy y Sprint del GP de Qatar

  • 28 noviembre

Clasificación F1

Ontdek het op Google Play
x