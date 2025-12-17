¿VETADO? Ferrari y Aston Martin frenan llegada de Verstappen

Max Verstappen estuvo a punto de quedarse en segundo lugar en la lucha por el título este año, pero hay dos equipos que le tendrían bloqueado y prohibirían su llegada.

El cuatro veces campeón mundial hizo todo lo posible para conseguirlo, a pesar de contar con un monoplaza que no le permitió rendir a su máximo nivel. Además, se le relaciona con otros equipos, aunque según Juan Pablo Montoya ese no es su destino.

Tras el Gran Premio de los Países Bajos en Zandvoort, Verstappen llegó a creer que no lograría su quinto campeonato mundial en 2025. Sin embargo, la situación cambió rápidamente.

Red Bull descubrió cómo liberar el potencial de su coche, mejoró su velocidad y redujo la brecha con McLaren, lo que obligó al mayor rival a cometer más errores. Así, en la última carrera del año aún se alimentaba la ilusión de alcanzar ese quinto título, aunque finalmente no se concretó.

Verstappen y el coche ganador

Una parte importante de sus dificultades se debía al rendimiento inestable de su monoplaza. Montoya comenta que, sin un coche veloz y ganador, ni siquiera el talento de Verstappen puede brillar.

"Por un lado, él siente haber estado cerca y haberlo dado todo. Pero en el fondo, la frustración se hace presente. No importa lo bueno que sea Max, sin el vehículo adecuado sus posibilidades disminuyen. ¿Será capaz de ganar alguna vez?", se pregunta Montoya en Grosvenor Casinos.

Actualmente se especula sobre un posible cambio a otros equipos, especialmente si en 2026 no se presenta un Red Bull competitivo. Uno de esos equipos es Ferrari. Sin embargo, Montoya es claro al decir que allí no hay sitio para él: "Si todos los asientos están ocupados y los pilotos ya tienen contrato, para Max no existe cabida en Ferrari. Lewis ya está comprometido y Charles no se va a ningún lado".

"¿Aston Martin? Quizás, pero aunque su coche llegara a ser competitivo, no creo que Lawrence Stroll Lance pueda privarles de las victorias. Con un coche tan buen rendimiento, cualquiera puede luchar por el campeonato. Y ya cuentan con Fernando, que no es una mala opción".

