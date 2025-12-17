¿Adiós Gasly? La negociación que haría a Colapinto la PRIORIDAD de Alpine

Franco Colapinto podría ser uno de los más beneficiados en caso de la potencial llegada de Christian Horner a Alpine.

Horner sigue sin empleo tras ser despedido por Red Bull Racing y hay quienes lo ponen como nuevo jefe de equipo de Franco Colapinto.

En caso de darse este escenario donde Horner se convierta en accionista o jefe de Alpine, hay un componente que le daría prioridad a Franco antes que nadie en el equipo.

Desde su pasado en Red Bull, Pierre Gasly ha mantenido una mala relación con Horner, lo que, sumado a la gran inversión de Briatore en él, lo ha hecho de inmediato el piloto de referencia del equipo.

¿Hasta cuándo firmó Franco Colapinto con Alpine?

El equipo francés informó sobre la contratación del piloto argentino en un comunicado de prensa que fue compartido en sus redes sociales y que dice lo siguiente: "El equipo BWT Alpine Formula One Team ha anunciado hoy que ha llegado a un acuerdo con Williams Racing para contratar los servicios de Franco Colapinto en un contrato de varios años.

"El piloto argentino de 21 años asumirá el papel de piloto de pruebas y reserva para el próximo Campeonato Mundial de Fórmula Uno de la FIA de 2025, lo que se sumará al grupo de talentos existente al que el equipo puede recurrir para servicios de conducción durante toda la temporada.

"Como parte de su función en el equipo BWT Alpine Formula One, Franco estará presente en varios Grandes Premios a lo largo del año y también compartirá las tareas de conducción con Paul Aron y Ryō Hirakawa en el Programa de Pruebas de Coches Anteriores [TPC], además de contribuir a los esfuerzos del equipo en el simulador de piloto en circuito en su sede de Enstone", informaron.

