Sainz sufre TERRIBLES noticias sobre el futuro en la F1
Carlos Sainz y Fernando Alonso tendrán una modificación importante en uno de sus Grandes Premios de casa dentro del calendario en la Fórmula 1, Barcelona.
Barcelona ha logrado asegurar la extensión de su contrato para albergar el Gran Premio de Fórmula 1 hasta 2032, según informa La Vanguardia.
El Circuit de Barcelona-Catalunya en Montmeló seguirá siendo sede de la máxima categoría del automovilismo, aunque ahora compartirá el escenario de manera alterna con Spa-Francorchamps.
El nuevo acuerdo marca una diferencia respecto a situaciones anteriores. A partir de ahora, las disputas en Barcelona se alternarán con el Gran Premio de Bélgica, que se celebra en Spa-Francorchamps.
Esto implica que la cita en Barcelona tendrá lugar en 2028, 2030 y 2032. Aunque las negociaciones avanzan de forma positiva, aún no se ha hecho ningún anuncio oficial, ya que actualmente se mantiene en vigor un acuerdo de confidencialidad.
Inversiones y tarifa anual
Para seguir recibiendo a la élite del automovilismo, Barcelona tendrá que desembolsar aproximadamente 28 millones de euros al año, cifra que se ajusta a los crecientes costes que Liberty Media ha venido imponiendo.
Además, el Circuit de Barcelona-Catalunya ya ha realizado importantes inversiones, destinando cerca de 50 millones de euros entre 2022 y 2026 para mejoras.
Con el nuevo pacto entre Barcelona y Spa, la Fórmula 1 introduce por primera vez un sistema rotativo completo de circuitos europeos en su calendario. Mientras tanto, Madrid acogerá la máxima categoría de manera ininterrumpida durante diez temporadas a partir de 2026.
Esto supone un giro considerable en la organización del calendario, ya que la FOM y la FIA parecen apostar por mantener la presencia de carreras europeas, especialmente tras el inesperado anuncio de un Gran Premio en Portimão a principios de esta semana.
