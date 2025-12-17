ÚLTIMA HORA: La Fórmula 1 revela cómo serán los nuevos monoplazas de 2026

La Fórmula 1 acaba de revelar las primeras imágenes de los monoplazas que competirán en la temporada 2026.

A simple vista se aprecian cambios importantes que prometen transformar el aspecto de los coches. Descubre a continuación lo que nos depara el futuro.

El próximo año, el reglamento técnico sufrirá una revisión total. Tanto la unidad de potencia como el chasis serán objeto de una profunda modernización, destacándose la innovadora distribución 50/50 entre el motor de combustión y el sistema eléctrico. Además, el DRS desaparecerá y la aerodinámica activa hará su debut.

Los monoplazas serán más pequeños, más estrechos y hasta 30 kilos más ligeros, lo que se traduce en una mejora significativa en el rendimiento sobre la pista. Por otro lado, se reducirá la influencia de la carga aerodinámica y la resistencia al aire.

Relacionado: BOMBAZO: ¡Helmut Marko SIGUE LOS PASOS de Checo Pérez!

¿Cómo lucirán lo monoplazas en 2026?

A continuación, te presentamos una galería de cómo se verán los monoplazas ahora en esta nueva era que viene de regulaciones dentro de la categoría reina del automovilismo.

Formule 1

Formule 1

Formule 1

Formule 1

Formule 1

¡Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!