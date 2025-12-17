La reunión que SALVÓ el futuro de Antonelli en Mercedes

Kimi Antonelli, estrella de la F1, reveló cómo las conversaciones de crisis en Mercedes le ayudaron a replantear su mentalidad tras atravesar una mala racha en su temporada de novato.

El adolescente italiano llegó a Mercedes a inicios de 2025 con enormes expectativas, tras la salida del siete veces campeón Lewis Hamilton, que dejó un hueco en los Silver Arrows.

Antonelli no era un novato cualquiera. Antes de debutar en el Gran Premio de Australia inaugural de la temporada 2025, el jefe de Mercedes, Toto Wolff, habló maravillas de él, llegando a proclamarlo como el futuro del equipo.

Para empeorar las cosas, el fin de semana en que se confirmó su fichaje el año pasado, Antonelli sufrió un accidente al reemplazar a Hamilton en su circuito de casa en Monza durante la FP1 del GP de Italia 2024.

Sin embargo, esto no hizo mella en la confianza de Wolff, y ese mismo fin de semana se anunció que el joven sería el nuevo compañero de equipo de George Russell en la F1.

Más tarde, en el Gran Premio de Italia 2025, Antonelli vivió otro bochorno frente a la afición local.

Las charlas pos-Gran Premio de Italia de Mercedes salvaron a Antonelli de la crisis en la F1

La temporada 2025 arrancó de manera prometedora para el novato de Mercedes, que incluso hizo historia al convertirse en el pole más joven en todos los formatos tras conseguir la pole en la carrera sprint del GP de Miami.

Pero al llegar la etapa europea del campeonato, su forma decayó notablemente, en plena ola de rumores sobre el interés de Wolff en fichar a Max Verstappen.

La confianza de Antonelli se desplomó, especialmente cuando su jefe de equipo calificó su actuación en la italiana de poco convincente.

En casa, el piloto italiano enfrentó varios problemas: tras salirse de la pista en la FP2 y clasificar en la séptima posición, perdió dos posiciones durante la carrera para terminar en noveno lugar.

Ahora, el joven de 19 años ha compartido detalles de una reunión mantenida con Toto Wolff y el ingeniero de pista Peter Bonnington tras el GP de Italia, la cual le ayudó a replantear su enfoque.

En declaraciones a motorsport.com, Antonelli comentó: "Durante ese periodo difícil perdí un poco el rumbo; la frustración me invadía y me obsesionaba el resultado final. Cada vez que me subía al coche, me presionaba demasiado y no conseguía concentrarme en pilotar correctamente.

Tras Monza, me reuní con Toto y Bono, y esa charla me hizo entender que debía reiniciar por completo. Me dijeron de forma directa lo que opinaban sobre mi rendimiento, especialmente en Monza. Esa crítica, aunque dura, la tomé de manera constructiva y me impulsó a pensar: 'Ahora las cosas van a cambiar'. Y, efectivamente, lo hicieron."

Y lo hicieron. Gracias al esfuerzo de Antonelli y Russell, Mercedes superó a Ferrari y Red Bull para terminar en la segunda posición en el campeonato de constructores.

