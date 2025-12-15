close global

Checo Pérez Hoy: Se convierte en influencer mundial; Entra a la historia del deporte

Checo Pérez Hoy: Se convierte en influencer mundial; Entra a la historia del deporte

Checo Pérez Hoy: Se convierte en influencer mundial; Entra a la historia del deporte

Nazario Assad De León
Cadillac F1 CEO Dan Towriss holding Mexican flag with Sergio Perez

GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Sergio Pérez de este lunes 15 de diciembre de 2025 en la Fórmula 1.

Checo Pérez ha anunciado un podreoso aliado de cara a la Fórmula en 2026 de la mano de la potente empresa textil Tommy Hilfiger y el empresario estadounidense no paró de elogiar al mexicano. ::: LEER MÁS

Checo Pérez vio venir todos los problemas que se avecinaban en Red Bull con mucha más anticipación que el resto de la escudería, y ahora él ha quedado como un visionario mientras todo lo demás se derrumba. ::: LEER MÁS

Checo Pérez ha anunciado su sociedad con la marca Tommy Hilfiger, en un acuerdo donde el mexicano será puesto a la altura de atletas de alto nivel y reconocimiento mundial. ::: LEER MÁS

Sergio Pérez afirma que durante su etapa en Red Bull el equipo se configuró completamente en torno a Max Verstappen. El piloto mexicano recuerda diferentes momentos vividos dentro del equipo y advierte sobre la “tormenta” que esperaba al siguiente conductor. ::: LEER MÁS

Helmut Marko se despide de Red Bull Racing tras años de lealtad, en medio de una etapa llena de controversia, y demuestra la toxicidad a la cual tuvo que sobrevivir Checo Pérez. ::: LEER MÁS

¿Cómo le irá a Checo Pérez con Cadillac en 2026?

908 votos

