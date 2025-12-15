Checo, a la ALTURA de Hamilton, Nadal y Henry

Checo Pérez ha anunciado su sociedad con la marca Tommy Hilfiger, en un acuerdo donde el mexicano será puesto a la altura de atletas de alto nivel y reconocimiento mundial.

Pérez es la cara de Cadillac en su introducción como undécimo equipo a la parrilla la siguiente temporada; por si eso fuera poco, además, su imán comercial lo mantiene como uno de los pilotos con mayor atractivo para diferentes aliados.

Como uno de los pilotos más legendarios, queridos y respetados de la Fórmula 1, Sergio Pérez lidera una de las bases de fanáticos más grandes y apasionadas del deporte.

Siguiendo los pasos de anteriores embajadores como Lewis Hamilton, Rafael Nadal y Thierry Henry, la colaboración subraya un compromiso continuo de trabajar con figuras deportivas que influyen en la cultura a escala global.

¿Qué dice el comunicado de Tommy Hilfiger sobre Checo Pérez?

Por medio de un comunicado, Tommy Hilfiger hizo pública esta asociación con el ahora piloto de Cadillac y una de las caras más importantes de la Fórmula 1 en los últimos años.

TOMMY DA LA BIENVENIDA AL PILOTO DE FÓRMULA 1 SERGIO PÉREZ COMO EMBAJADOR GLOBAL DE LA MARCA

Basándose en un legado de colaboración con atletas de clase mundial, la asociación fortalece la conexión de Tommy Hilfiger con el deporte y la cultura global.

Esta asociación histórica presenta prendas masculinas sofisticadas sin esfuerzo, fanwear inspirado en las carreras (de F1), relojes refinados, y apariciones en campañas de la marca y eventos inmersivos.

ÁMSTERDAM, PAÍSES BAJOS (Diciembre de 2025) – Tommy Hilfiger, parte de PVH Corp. [NYSE:PVH], presenta al piloto de Sergio Pérez como el nuevo Embajador Global de Menswear de TOMMY HILFIGER.

El anuncio marca una nueva expansión de la larga relación de la marca con la Fórmula 1, reforzando su historial de colaboraciones con figuras influyentes del deporte global.

Como uno de los pilotos más legendarios, queridos y respetados de la Fórmula 1, Sergio Pérez lidera una de las bases de fanáticos más grandes y apasionadas del deporte, aportando una influencia cultural que complementa la herencia de la marca de fusionar el deporte con el Classic American Cool.

Impulsada por una pasión compartida por la autenticidad, el rendimiento y el estilo moderno, la asociación se anuncia antes de la temporada 2026, cuando Pérez regrese a la parrilla con el Cadillac Fórmula 1 Team, apoyado por TOMMY HILFIGER como marca oficial de vestimenta.

Su preparación para la temporada muestra una disciplina y un impulso hacia adelante que reflejan el optimismo decidido de la marca y su espíritu de superar límites.

La asociación refuerza la posición de la marca TOMMY HILFIGER en la intersección del deporte, el estilo y la cultura contemporánea. A medida que el automovilismo continúa creciendo en popularidad global, la conexión de Pérez con fans jóvenes y conscientes del estilo aporta un impulso poderoso entre las audiencias Gen Z y millennial.

Siguiendo los pasos de anteriores embajadores como Lewis Hamilton, Rafael Nadal y Thierry Henry, la colaboración subraya un compromiso continuo de trabajar con figuras deportivas que influyen en la cultura a escala global.

Los amigos y seguidores de la marca están invitados a unirse a la conversación en redes sociales usando #TommyHilfiger, @TommyHilfiger y @SChecoPerez.

Acerca de TOMMY HILFIGER: TOMMY HILFIGER es una de las marcas de estilo de vida premium más reconocidas del mundo, dando la bienvenida e inspirando a los consumidores desde 1985.

Establecida originalmente en la ciudad de Nueva York e impregnada del espíritu de americana, la marca se define por su ADN rojo, blanco y azul, enraizado en expresiones vibrantes, seguras y valientes.

Las colecciones de la marca celebran el concepto de “Prep hecho moderno”, fusionando clásicos atemporales con un toque fresco. Tommy Hilfiger ofrece calidad premium y valor a consumidores de todo el mundo bajo los estilos de vida TOMMY HILFIGER y TOMMY JEANS, con una amplia variedad de colecciones y productos que incluyen ropa deportiva para hombres, mujeres y niños, denim, accesorios, calzado y fragancias.

Como parte de PVH Corp. [NYSE: PVH], las ventas minoristas globales de productos TOMMY HILFIGER fueron aproximadamente $9 mil millones en 2024, con una amplia distribución alrededor del mundo, incluida su tienda insignia global más grande en tommy.com.

Conéctate con TOMMY HILFIGER en Instagram, X, TikTok, YouTube y LinkedIn. Acerca de PVH Corp. PVH es una de las compañías de moda más grandes del mundo, impulsada por sus dos marcas icónicas, Calvin Klein y TOMMY HILFIGER.

