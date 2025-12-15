F1 Hoy: Lando Norris es tachado de cobarde; Exponen ataques sistemáticos a Checo Pérez
F1 Hoy: Lando Norris es tachado de cobarde; Exponen ataques sistemáticos a Checo Pérez
GPFans te presenta las notas más interesantes de este lunes 15 de diciembre de 2025 en la Fórmula 1.
McLaren F1 se ha visto envuelto en polémica tras que su jefe, Zak Brown, calificara en tono de broma a Lando Norris de "cobarde" después de las emotivas celebraciones que marcaron su título mundial. ::: LEER MÁS
Después del final de la temporada 2025 en Abu Dhabi, el contador ya marca 71, pero la primera victoria en un Gran Premio para Max Verstappen se produjo en España en 2016 y eso se debió a Lewis Hamilton. ::: LEER MÁS
La salida de Helmut Marko de Red Bull ha destapado muchos trapos sucios del equipo, especialmente uno en donde hubo insultos y comentarios xenófobos en contra de Checo Pérez. ::: LEER MÁS
Franco Colapinto tenía puestas sus esperanzas de la siguiente temporada en que Alpine llevaría motores Mercedes en lugar de Renault, pero Toto Wolff parece tener otros planes. ::: LEER MÁS
¡Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!
¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!
Últimas Noticias
F1 Hoy: Lando Norris es tachado de cobarde; Exponen ataques sistemáticos a Checo Pérez
- 1 hour ago
Hamilton ABANDONA la miseria de Ferrari que se profundiza cada vez más
- Hoy 07:31
Mercedes emite JUICIO FINAL sobre Antonelli en la F1
- Hoy 07:23
Mercedes le pone importante OBLIGACIÓN a Antonelli para 2026
- Hoy 07:10
Leclerc encuentra la ÚNICA forma de ganar con Ferrari
- Hoy 06:37
F1 Hoy: Fernando Alonso pone ultimatum; Franco Colapinto se planta ante la FIA
- Hoy 03:21
Más leído
Checo Pérez, OBLIGADO a PAGAR para correr en la F1 2026
- 13 diciembre
CONFIRMADO: ¡Franco Colapinto se convierte en PILOTO PRINCIPAL de Alpine!
- 3 diciembre
IMPACTANTE: Norris organiza salvaje fiesta de festejo por su campeonato
- 10 diciembre
Franco Colapinto provoca MIEDO en Mercedes para 2026
- 12 diciembre
ÚLTIMA HORA: Aston Martin anuncia NUEVO jefe para Fernando Alonso
- 26 noviembre
Verstappen se lleva el GP de Abu Dhabi; Norris es campeón; Ferrari decepciona
- 7 diciembre