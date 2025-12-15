close global

Lando Norris, Sergio Perez, 2024, Generic

F1 Hoy: Lando Norris es tachado de cobarde; Exponen ataques sistemáticos a Checo Pérez

F1 Hoy: Lando Norris es tachado de cobarde; Exponen ataques sistemáticos a Checo Pérez

Nazario Assad De León
Lando Norris, Sergio Perez, 2024, Generic

GPFans te presenta las notas más interesantes de este lunes 15 de diciembre de 2025 en la Fórmula 1.

McLaren F1 se ha visto envuelto en polémica tras que su jefe, Zak Brown, calificara en tono de broma a Lando Norris de "cobarde" después de las emotivas celebraciones que marcaron su título mundial. ::: LEER MÁS

Después del final de la temporada 2025 en Abu Dhabi, el contador ya marca 71, pero la primera victoria en un Gran Premio para Max Verstappen se produjo en España en 2016 y eso se debió a Lewis Hamilton. ::: LEER MÁS

La salida de Helmut Marko de Red Bull ha destapado muchos trapos sucios del equipo, especialmente uno en donde hubo insultos y comentarios xenófobos en contra de Checo Pérez. ::: LEER MÁS

Franco Colapinto tenía puestas sus esperanzas de la siguiente temporada en que Alpine llevaría motores Mercedes en lugar de Renault, pero Toto Wolff parece tener otros planes. ::: LEER MÁS

