¿Se DESPLOMA McLaren? El equipo tacha de COBARDE a Norris

McLaren F1 se ha visto envuelto en polémica tras que su jefe, Zak Brown, calificara en tono de broma a Lando Norris de "cobarde" después de las emotivas celebraciones que marcaron su título mundial.

Norris consiguió aferrarse al tercer puesto en el Gran Premio final de Abu Dabi, lo que le permitió conseguir su primer título de campeón de pilotos.

Tras la carrera, el piloto se mostró visiblemente emocionado y festejó en compañía de sus padres, Adam Norris y Cisca Wauman, en la parrilla. En el equipo de radio se notaba claramente su efusión al expresar el cariño que siente por sus padres, quienes han sido fundamentales en su camino, desde sus inicios en el karting hasta llegar a coronarse campeón mundial de F1.

Sin embargo, Brown bromeó al llamar "cobarde" a Norris por dejarse llevar por la emoción. Durante una entrevista en Capital FM, cuando le preguntaron sobre el mensaje que envió por radio al final de la carrera –al que llamó la "línea directa del campeón mundial"– Brown explicó que sus palabras surgieron de forma natural y recordó una situación similar con Óscar.

“No creo que eso se haya transmitido, pero quería hablar con ambos. Ya lo hice después de ganar el campeonato de constructores el año pasado. Creo que él llegó a llorar en ese momento. ¡Qué cobarde!”, comentó en tono distendido.

Relacionado: BOMBAZO: ¡Helmut Marko SIGUE LOS PASOS de Checo Pérez!

La crítica de Rosberg a Brown sobre Piastri

Aunque el mensaje de Brown a Norris fue mayormente de felicitación, el campeón mundial de 2016, Nico Rosberg, criticó el comunicado que el directivo dirigió a Piastri tras la carrera.

Brown se mostró optimista al dirigirse a Piastri –lo que se entiende tras haber conversado poco antes con el recién coronado campeón– y lo felicitó por una temporada destacada en la que acumuló siete victorias.

No obstante, Rosberg opinó que Brown debería haber mostrado mayor empatía al hablar con el piloto australiano, ya que se trató de uno de los peores momentos en su joven carrera. "Ese es el peor momento de su carrera en las pistas", afirmó Rosberg en directo por Sky Sports F1.

"Tal vez Zak podría haber mostrado un poco más de empatía en lugar de celebrar. Podría haber dicho: 'El próximo año será tu año', pero es difícil para él, ya que estaba tan eufórico en ese momento."

¡Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!