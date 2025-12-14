Mercedes prepara golpe BAJÍSIMO contra Colapinto y Alpine

Franco Colapinto tenía puestas sus esperanzas de la siguiente temporada en que Alpine llevaría motores Mercedes en lugar de Renault, pero Toto Wolff parece tener otros planes.

El director del equipo Mercedes, Toto Wolff, tiene previsto reducir el número de equipos clientes en el futuro. A partir del próximo año, cuatro escuderías contarán con motores de fabricación alemana, aunque según el austriaco este número deberá bajar.

Mercedes ha sido durante décadas una pieza clave en el mercado de motores de Fórmula 1. La escudería alemana no solo utiliza motores de fabricación propia, sino que también se ha consolidado como el mayor proveedor en la parrilla. La próxima temporada, Williams, Alpine y McLaren funcionarán con motores Mercedes, lo que hará que cuatro de los once equipos compitan con esta potencia.

Mientras tanto, Aston Martin opta por cambiar a motores Honda. Aunque suministrar motores resulta económicamente atractivo, también implica riesgos, tal como se evidenció al finalizar en el cuarto puesto en el campeonato de constructores en 2024, y en el segundo puesto este año, mientras que McLaren, equipo cliente, se llevó el título en ambas ocasiones.

Reducir el número de equipos clientes

Wolff ha dejado claro su objetivo de recortar la cantidad de equipos a los que se suministran motores.

"Por el momento, y según lo conversado con Ola Kallenius, nuestra intención es disminuir el número de escuderías que reciben nuestros motores en la próxima temporada", afirmó, según Onestopstrategy.

"Idealmente, nos gustaría trabajar con dos o tres equipos, dependiendo de cómo se establezcan las nuevas regulaciones, de si resultan relativamente sencillas o más complejas, y de lo que podamos aprender al colaborar con múltiples escuderías mientras definimos otros proyectos a futuro."

El jefe de Mercedes añade: "Si eres Honda, tienes que entregar cuatro o cinco motores. Proveer a varios equipos implica una mayor duración en los plazos de entrega y un ciclo de producción más extenso. Por ello, en adelante, Mercedes no apostará por impulsar a cuatro equipos."

