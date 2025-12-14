Hamilton pagó por REGALARLE la victoria a Verstappen en F1

Después del final de la temporada 2025 en Abu Dhabi, el contador ya marca 71, pero la primera victoria en un Gran Premio para Max Verstappen se produjo en España en 2016 y eso se debió a Lewis Hamilton.

Todo ocurrió tras las autoincidencias de Nico Rosberg y Lewis Hamilton, incidentes que incluso pusieron en jaque al dominante equipo Mercedes, según confesó el propio Rosberg.

Como era habitual en aquellos años de la Fórmula 1, los Silver Arrows encabezaron la parrilla de salida. Hamilton partió desde la pole en el Circuit de Barcelona-Catalunya, aunque Rosberg mostró una mejor salida y tomó la delantera. En la cuarta curva, Rosberg defendió su posición con decisión mientras Hamilton se desvió hacia el interior, lo que provocó un choque entre ambos pilotos.

El accidente abrió la puerta a Verstappen, quien, sustituyendo a Daniil Kvyat, disputó su primera carrera con Red Bull Racing. Daniel Ricciardo se adelantó momentáneamente, pero un incidente múltiple marcó el desarrollo de la jornada. Finalmente, Verstappen se coronó con una victoria, apenas dos segundos por delante de Kimi Räikkönen y Sebastian Vettel.

Relacionado: BOMBAZO: ¡Helmut Marko SIGUE LOS PASOS de Checo Pérez!

Zeven ton voor crash als teamgenoten

Tras el choque, Niki Lauda introdujo nuevas normas para Rosberg y Hamilton. "Estábamos considerando la posibilidad de prescindir de ellos, porque en nuestro equipo somos compañeros y no podemos destruirnos mutuamente", explicó el exasesor de Mercedes, Graham Bensinger. Lauda añadió que, si hubiera culpa, recaería sobre Rosberg.

El piloto alemán dijo a Sky Sports F1 que, tras la carrera en Abu Dhabi, él y Hamilton tuvieron que asumir los gastos del incidente.

"Tenía un contrato en el que se establecía que, si chocábamos siendo compañeros, debíamos repartir la cuenta al 50-50. Así, en Barcelona terminamos dividiendo 360.000 euros, lo cual fue muy doloroso", afirmó Rosberg. En total, el choque supuso unos costes de 720.000 euros.

Where were you when Hamilton and Rosberg collided in 2016?! 😱



A dramatic opening lap for the ages...#SpanishGP #F1 pic.twitter.com/hblMY5FqPd — Formula 1 (@F1) May 31, 2023

¡Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!