close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • ES-MX

¿Eres un fan? Sigue GPFans

Edición

NL GB IT ES-MX US
﻿
Sergio Perez, Red Bull, Italy, 2024

Checo Noticias Hoy: La FIA frena a Cadillac; Marko sigue su camino; Paga a FIA para correr

Checo Noticias Hoy: La FIA frena a Cadillac; Marko sigue su camino; Paga a FIA para correr

Aloisio Hernández
Sergio Perez, Red Bull, Italy, 2024

GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Sergio Pérez de este sábado 13 de diciembre de 2025 en la Fórmula 1.

Checo Pérez Hoy: URGENTE - ¡FIA frena el plan para REEMPLAZARLO en Cadillac! ::: LEER MÁS

Checo Pérez Hoy: BOMBAZO - ¡Helmut Marko SIGUE LOS PASOS del mexicano! ::: LEER MÁS

Checo Pérez Hoy: ¡Lo que volvió LOCO a Max Verstappen de los fans mexicanos! ::: LEER MÁS

Checo Pérez Hoy: El mexicano, OBLIGADO a PAGAR para correr en la F1 2026. ::: LEER MÁS

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

Relacionado

Sergio Pérez Cadillac

Últimas Noticias

BOMBAZO: ¡Helmut Marko SIGUE LOS PASOS de Checo Pérez!
Red Bull

BOMBAZO: ¡Helmut Marko SIGUE LOS PASOS de Checo Pérez!

  • Hoy 02:07
ALERTA: ¡El DESLIZ de Franco Colapinto en redes que NO GUSTARÁ a Alpine!
Alpine

ALERTA: ¡El DESLIZ de Franco Colapinto en redes que NO GUSTARÁ a Alpine!

  • Hoy 01:35
Colapinto Noticias Hoy: Se equivoca en redes; El ridículo de Doohan
F1 Colapinto Hoy

Colapinto Noticias Hoy: Se equivoca en redes; El ridículo de Doohan

  • 1 hour ago
Checo Noticias Hoy: La FIA frena a Cadillac; Marko sigue su camino; Paga a FIA para correr
F1 Checo Hoy

Checo Noticias Hoy: La FIA frena a Cadillac; Marko sigue su camino; Paga a FIA para correr

  • 1 hour ago
F1 Noticias Hoy: La historia de Alonso y Horner; El salario de Sainz; Verstappen, en problemas
F1 Hoy

F1 Noticias Hoy: La historia de Alonso y Horner; El salario de Sainz; Verstappen, en problemas

  • 2 hours ago
Checo Pérez, OBLIGADO a PAGAR para correr en la F1 2026
Cadillac

Checo Pérez, OBLIGADO a PAGAR para correr en la F1 2026

  • 2 hours ago
MÃ¡s noticias

Más leído

CONFIRMADO: ¡Franco Colapinto se convierte en PILOTO PRINCIPAL de Alpine!
15.000+ views

CONFIRMADO: ¡Franco Colapinto se convierte en PILOTO PRINCIPAL de Alpine!

  • 3 diciembre
 IMPACTANTE: Norris organiza salvaje fiesta de festejo por su campeonato
7.500+ views

IMPACTANTE: Norris organiza salvaje fiesta de festejo por su campeonato

  • 10 diciembre
 ÚLTIMA HORA: Aston Martin anuncia NUEVO jefe para Fernando Alonso
5.000+ views

ÚLTIMA HORA: Aston Martin anuncia NUEVO jefe para Fernando Alonso

  • 26 noviembre
 Verstappen se lleva el GP de Abu Dhabi; Norris es campeón; Ferrari decepciona
5.000+ views

Verstappen se lleva el GP de Abu Dhabi; Norris es campeón; Ferrari decepciona

  • 7 diciembre
 Franco Colapinto provoca MIEDO en Mercedes para 2026
4.000+ views

Franco Colapinto provoca MIEDO en Mercedes para 2026

  • 12 diciembre
 Horarios y canales de televisión para Qualy y Sprint del GP de Qatar
2.500+ views

Horarios y canales de televisión para Qualy y Sprint del GP de Qatar

  • 28 noviembre

Clasificación F1

Ontdek het op Google Play
x