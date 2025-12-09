F1 Hoy: Fernando Alonso causa problemas en Abu Dhabi; Todo sobre los. campeonatos de constructores y pilotos

GPFans te presenta las notas más interesantes de este lunes 8 de diciembre de 2025 en la Fórmula 1.

Fernando Alonso ya es una leyenda en la Fórmula 1, pero ahora toca celebrar su faceta de bromista oficial en el paddock. ::: LEER MÁS

El Gran Premio de Abu Dhabi puso punto final a la temporada y a la lucha por el Campeonato de Constructores. ::: LEER MÁS

El Gran Premio de Abu Dhabi entregó una carrera donde Max Verstappen demostró que es el piloto más talentoso, pero eso no logró ser suficiente para darle el título. ::: LEER MÁS

Franco Colapinto tendrá un ajetreado calendario laboral con Alpine, aún y que ya se acabó la temporada de Fórmula 1. ::: LEER MÁS

¡Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!