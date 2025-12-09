close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • ES-MX

¿Eres un fan? Sigue GPFans

Edición

NL GB IT ES-MX US
﻿
Fernando Alonso

F1 Hoy: Fernando Alonso causa problemas en Abu Dhabi; Todo sobre los. campeonatos de constructores y pilotos

F1 Hoy: Fernando Alonso causa problemas en Abu Dhabi; Todo sobre los. campeonatos de constructores y pilotos

Nazario Assad De León
Fernando Alonso

GPFans te presenta las notas más interesantes de este lunes 8 de diciembre de 2025 en la Fórmula 1.

Fernando Alonso ya es una leyenda en la Fórmula 1, pero ahora toca celebrar su faceta de bromista oficial en el paddock. ::: LEER MÁS

El Gran Premio de Abu Dhabi puso punto final a la temporada y a la lucha por el Campeonato de Constructores. ::: LEER MÁS

El Gran Premio de Abu Dhabi entregó una carrera donde Max Verstappen demostró que es el piloto más talentoso, pero eso no logró ser suficiente para darle el título. ::: LEER MÁS

Franco Colapinto tendrá un ajetreado calendario laboral con Alpine, aún y que ya se acabó la temporada de Fórmula 1. ::: LEER MÁS

¡Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

¿Quién será campeón de la F1 en 2025?

10670 votos

Relacionado

Fórmula 1

Últimas Noticias

F1 Hoy: Fernando Alonso causa problemas en Abu Dhabi; Todo sobre los. campeonatos de constructores y pilotos
Formula 1

F1 Hoy: Fernando Alonso causa problemas en Abu Dhabi; Todo sobre los. campeonatos de constructores y pilotos

  • 1 hour ago
F1 Checo Pérez Hoy: Se burla de Red Bull; Buscan un piloto de sus características
Formula 1

F1 Checo Pérez Hoy: Se burla de Red Bull; Buscan un piloto de sus características

  • 1 hour ago
F1 Franco Colapinto Hoy: Alpine llena su agenda para 2026; Trabajará horas extras
Formula 1

F1 Franco Colapinto Hoy: Alpine llena su agenda para 2026; Trabajará horas extras

  • 2 hours ago
Esta es la CUALIDAD principal que necesita Red Bull para poder suplir a Checo
Formula 1

Esta es la CUALIDAD principal que necesita Red Bull para poder suplir a Checo

  • 3 hours ago
Gasly confirma que Colapinto fue AFECTADO por Alpine
Alpine

Gasly confirma que Colapinto fue AFECTADO por Alpine

  • Ayer 21:00
¡El que ríe al último ríe mejor! La reacción de Checo tras la FALLA de Red Bull en Abu Dhabi
Formula 1

¡El que ríe al último ríe mejor! La reacción de Checo tras la FALLA de Red Bull en Abu Dhabi

  • Ayer 20:00
MÃ¡s noticias

Más leído

CONFIRMADO: ¡Franco Colapinto se convierte en PILOTO PRINCIPAL de Alpine!
15.000+ views

CONFIRMADO: ¡Franco Colapinto se convierte en PILOTO PRINCIPAL de Alpine!

  • 3 diciembre
 ÚLTIMA HORA: Aston Martin anuncia NUEVO jefe para Fernando Alonso
5.000+ views

ÚLTIMA HORA: Aston Martin anuncia NUEVO jefe para Fernando Alonso

  • 26 noviembre
 BOMBAZO: ¡Cadillac cierra BRUTAL FICHAJE para Checo Pérez!
5.000+ views

BOMBAZO: ¡Cadillac cierra BRUTAL FICHAJE para Checo Pérez!

  • 18 noviembre
 Verstappen se lleva el GP de Abu Dhabi; Norris es campeón; Ferrari decepciona
4.000+ views

Verstappen se lleva el GP de Abu Dhabi; Norris es campeón; Ferrari decepciona

  • 7 diciembre
 Horarios y canales de televisión para Qualy y Sprint del GP de Qatar
2.500+ views

Horarios y canales de televisión para Qualy y Sprint del GP de Qatar

  • 28 noviembre
 Verstappen se lleva el GP de Qatar; Sainz, histórico; Antonelli brilla
2.500+ views

Verstappen se lleva el GP de Qatar; Sainz, histórico; Antonelli brilla

  • 30 noviembre

Clasificación F1

Ontdek het op Google Play
x