Alpine prepara un calendario de trabajo MUY CARGADO para Colapinto

Franco Colapinto tendrá un ajetreado calendario laboral con Alpine, aún y que ya se acabó la temporada de Fórmula 1.

El equipo Alpine F1 ha anunciado que presentará su nuevo diseño para la temporada 2026, apenas unos días antes del inicio de las pruebas de pretemporada del próximo año.

La nueva temporada trae consigo importantes cambios en la Fórmula 1, entre los que destacan la implementación de nuevas regulaciones y el regreso de los lanzamientos oficiales de imagen de cada escudería.

En 2025 se optó por un formato más espectacular para celebrar los 75 años del campeonato, transformando lo que habitualmente es una presentación virtual o exclusiva en un gran evento público.

F1 75 Live permitió a los aficionados contemplar en una sola noche, en el O2 Arena de Londres, el debut de todos los nuevos diseños acompañados de actuaciones musicales y la conducción del presentador Jack Whitehall.

Sin embargo, para 2026 se ha vuelto a la tradición. Alpine confirmará su presentación el 23 de enero en Barcelona, tan solo tres días antes de que comiencen las pruebas de pretemporada en el Circuit de Barcelona-Catalunya, programadas del 26 al 30 de enero ver más detalles aquí.

Alpine revelará su auto de 2026

En sus redes sociales, Alpine dejó entrever el anuncio con un mensaje que decía: “Tenemos algo que mostraros… 23.01.26”, acompañado de un gráfico para recordar la fecha y una imagen de un monoplaza parcialmente oculta. Al igual que en el caso del evento F1 75 Live, se espera que el equipo no revele por completo a su verdadero retador para 2026, centrándose en destacar su imagen y los patrocinadores.

La temporada que viene representa un nuevo comienzo para la escudería de Enstone, que finalizó esta campaña en la última posición del campeonato de constructores tras haber sumado apenas 22 puntos.

Pierre Gasly fue el único que logró puntuar, mientras que el novato Franco Colapinto aún busca su primer tanto. Este austero rendimiento se explica, en parte, porque el equipo ha concentrado casi todos sus esfuerzos en prepararse para el próximo año, planeando abandonar su proyecto de motor interno y cambiar a unidades de potencia y cajas de cambio de Mercedes.

El calendario de pretemporada del próximo año prevé varias sesiones de prueba. La primera se realizará en Barcelona de forma privada, seguida de un test en el Circuito Internacional de Bahréin, que tendrá lugar del 11 al 13 de febrero.

Posteriormente, Bahréin acogerá un tercer test entre el 18 y el 20 de febrero, antes de que la temporada comience con el Gran Premio de Australia, programado del 6 al 8 de marzo.

