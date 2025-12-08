Así terminó el campeonato de CONSTRUCTORES tras el GP de Abu Dhabi

El Gran Premio de Abu Dhabi puso punto final a la temporada y a la lucha por el Campeonato de Constructores.

La carrera en Yas Marina significó una nueva muestra del impresionante talento de Max Verstappen que, por sí solo, mantuvo a Red Bull en la pelea por el podio del campeonato que ganó McLaren.

En la carrera no hubo margen de maniobra para ninguno de los pilotos, especialmente en la arrancada de salida, ya que Verstappen se lanzó por todo y obtuvo otra victoria más en la temporada.

Mercedes cimentó su lugar en el segundo puesto, ya que Russell y Antonelli lograron constantes resultados positivos al quedar ambos en la parte superior de la parrilla la mayor parte de la temporada

En cambio, Ferrari dio una carrera acorde a toda la temporada, ya que Leclerc y Lewis Hamilton quedaron lejos de los mejores pilotos.

Relacionado: Comparan a Colapinto con el MEJOR DE LA HISTORIA

¿Cómo terminó el Campeonato de Constructores de F1 2025?

1. McLaren 833 puntos

2. Mercedes 469 puntos

3. Red Bull Racing 451 puntos

4. Ferrari 398 puntos

5. Williams 137 puntos

6. Racing Bulls 92 puntos

7. Aston Martin 89 puntos

8. Haas 79 puntos

9. Kick Sauber 70 puntos

10. Alpine 22 puntos

Mira los GP de la temporada 4K UHD con F1 TV Premium. Haz clic AQUÍ.

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!