Alonso, el principal causante de PROBLEMAS en Abu Dabi

Fernando Alonso ya es una leyenda en la Fórmula 1, pero ahora toca celebrar su faceta de bromista oficial en el paddock.

Tres pilotos se presentaron en el Gran Premio de Abu Dhabi en disputa por el título, con Max Verstappen, Lando Norris y Oscar Piastri a un paso de hacerse con el trofeo.

Pero, ¿qué hicieron estos competidores para prepararse antes del gran enfrentamiento? Aunque disfrutaron de un merecido descanso en sus casas rodantes, las obligaciones con la prensa les llamaron a última hora en Yas Marina.

La tradicional sesión fotográfica de la “Clase de 2025” reunió a los 20 aspirantes en la parrilla para conmemorar el final de temporada. Los protagonistas del título –Piastri, Norris y Verstappen– se ubicaron en el centro, mientras Alonso se hacía notar en el fondo.

Una vez finalizada la sesión, el bicampeón regaló a los tres contendientes un anticipo de sus bonitos regalos navideños: un reconfortante masaje en la espalda que les permitió relajarse antes del inminente duelo.

Las travesuras de Alonso en Abu Dhabi

El español no dejó de sorprender durante el desfile de pilotos. Mientras Norris y Piastri se encaminaban hacia la grúa, Alonso decidió subir la posta y, desde lo alto, volcó el contenido de su botella de agua sobre ambos, en una jugada que recordó a las bromas típicas de oficina.

Finalmente, fue Lando Norris quien se benefició del “masaje de la suerte” de Alonso, consiguiendo el tercer puesto y su primer título mundial en F1.

A pesar de que el compañero de equipo de Verstappen, Yuki Tsunoda, hizo lo posible por frenar a los pilotos de McLaren, la ventaja en puntos de Norris resultó ser insuperable para el neerlandés vencedor.

