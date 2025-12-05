¡Lewis Hamilton ACUSA estar en DESVENTAJA dentro de Ferrari!
Lewis Hamilton acusó estar en desventaja dentro de Ferrari luego de la segunda práctica libre rumbo al Gran Premio de Abu Dhabi.
El siete veces campeón del mundo le dijo lo siguiente a la prensa tras perderse la FP1: "Al final, esto pone a quien esté en la pista y se pierda la sesión, un poco en desventaja.
"Pero hice todo lo posible para recuperar el ritmo lo más rápido posible y, obviamente, me enfrenté a un equilibrio bastante difícil en la sesión, así que tenemos trabajo por delante.
"Me siento bien. Creo que, obviamente, Arthur [Leclerc] hizo un buen trabajo esta mañana. Fue genial, siempre es genial ver a los jóvenes progresar, hacer lo que hacen y verlos brillar", señaló.
¿Cuánto gana Lewis Hamilton en Ferrari?
En Ferrari, al menos según el Corriere della Serra, Hamilton optaría por un salario base más bajo, que podría aumentar considerablemente gracias a las bonificaciones por rendimiento. El medio italiano informa que Hamilton ganará 40 millones de euros por temporada.
El contrato de Hamilton tendría una duración de dos temporadas, más, dicho sea de paso, una opción para un tercer año. Así, con las bonificaciones añadidas, el siete veces campeón del mundo podría ganar fácilmente 100 millones de euros en dos años.
