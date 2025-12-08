close global

﻿
Carlos Sainz, Lewis Hamilton and Kimi Antonelli in 2025

Así terminó el campeonato de PILOTOS tras el GP de Abu Dhabi

Así terminó el campeonato de PILOTOS tras el GP de Abu Dhabi

Nazario Assad De León
Carlos Sainz, Lewis Hamilton and Kimi Antonelli in 2025

El Gran Premio de Abu Dhabi entregó una carrera donde Max Verstappen demostró que es el piloto más talentoso, pero eso no logró ser suficiente para darle el título.

El domingo en el Circuito de Yas Marina inició con una serie de carros por todos lados, pero muy cautelosos buscaron evitar cualquier choque o auto de seguridad.

Los pilotos españoles tuvieron un día muy mixto, ya que Alonso pudo hacer mucho, pero Sainz no logró repetir su podio.

En lo que significó la carrera de los Ferrari culminó la absoluta tragedia de su temporada, ya que Lewis Hamilton y Charles Leclerc no pudieron lograr un podio más.

En cuanto a Franco Colapinto, desafortunadamente, terminó la temporada sin poder sumar ni un solo punto.

Incluso Mercedes tuvo una mala carrera. donde Kimi Antonelli terminó apenas en la séptima posición del campeonato.

Relacionado: Comparan a Colapinto con el MEJOR DE LA HISTORIA

¿Como terminó el Campeonato de Pilotos de F1 2025?

