Así terminó el campeonato de PILOTOS tras el GP de Abu Dhabi
El Gran Premio de Abu Dhabi entregó una carrera donde Max Verstappen demostró que es el piloto más talentoso, pero eso no logró ser suficiente para darle el título.
El domingo en el Circuito de Yas Marina inició con una serie de carros por todos lados, pero muy cautelosos buscaron evitar cualquier choque o auto de seguridad.
Los pilotos españoles tuvieron un día muy mixto, ya que Alonso pudo hacer mucho, pero Sainz no logró repetir su podio.
En lo que significó la carrera de los Ferrari culminó la absoluta tragedia de su temporada, ya que Lewis Hamilton y Charles Leclerc no pudieron lograr un podio más.
En cuanto a Franco Colapinto, desafortunadamente, terminó la temporada sin poder sumar ni un solo punto.
Incluso Mercedes tuvo una mala carrera. donde Kimi Antonelli terminó apenas en la séptima posición del campeonato.
¿Como terminó el Campeonato de Pilotos de F1 2025?
- 1. Lando Norris 423 puntos
- 2. Max Verstappen 421 puntos
- 3. Óscar Piastri 410 puntos
- 4. George Russell 319 puntos
- 5. Charles Leclerc 242 puntos
- 6. Lewis Hamilton 156 puntos
- 7. Andrea Kimi Antonelli 150 puntos
- 8. Alexander Albon 73 puntos
- 9. Carlos Sainz 64 puntos
- 10. Fernando Alonso 56 puntos
- 11. Isack Hadjar 51 puntos
- 12. Nico Hülkenberg 51 puntos
- 13. Oliver Bearman 41 puntos
- 14. Liam Lawson 38 puntos
- 15. Esteban Ocon 38 puntos
- 16. Lance Stroll 33 puntos
- 17. Yuki Tsunoda 33 puntos
- 18. Pierre Gasly 22 puntos
- 19. Gabriel Bortoleto 19 puntos
- 20. Franco Colapinto 0 puntos
