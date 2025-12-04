F1 Hoy: Alonso pone en su lugar a Norris; Colapinto enfrenta más incertidumbre en Alpine

GPFans te presenta las notas más interesantes de este jueves 4 de diciembre de 2025 en la Fórmula 1.

Checo Pérez explicó cómo el motivo por el cual Red Bull es uno de los principales culpables de su regreso a la Fórmula 1, por increíble que parezca. ::: LEER MÁS

Los entrenamientos de F1 comenzarán por última ocasión esta temporada este viernes 5 de diciembre para el Gran Premio de la temporada 2025 en Abu Dhabi. ::: LEER MÁS

James Vowles, jefe de Williams, no para en orgullo sobre la gran capacidad de Carlos Sainz para rendir dentro de la escudería. Sin embargo, el objetivo para Abu Dhabi es distinto ::: LEER MÁS

El equipo Alpine F1 ha preparado una despedida especial, anunciando el final de una alianza en el Gran Premio de Abu Dhabi. ::: LEER MÁS

Fernando Alonso sabe cómo dar sus opiniones de la manera más directa posible, y en Abu Dhabi se encargó de enviar un fuerte mensaje para Lando Norris y Max Verstappen. ::: LEER MÁS

¡Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!