F1 Hoy: Alonso pone en su lugar a Norris; Colapinto enfrenta más incertidumbre en Alpine
F1 Hoy: Alonso pone en su lugar a Norris; Colapinto enfrenta más incertidumbre en Alpine
GPFans te presenta las notas más interesantes de este jueves 4 de diciembre de 2025 en la Fórmula 1.
Checo Pérez explicó cómo el motivo por el cual Red Bull es uno de los principales culpables de su regreso a la Fórmula 1, por increíble que parezca. ::: LEER MÁS
Los entrenamientos de F1 comenzarán por última ocasión esta temporada este viernes 5 de diciembre para el Gran Premio de la temporada 2025 en Abu Dhabi. ::: LEER MÁS
James Vowles, jefe de Williams, no para en orgullo sobre la gran capacidad de Carlos Sainz para rendir dentro de la escudería. Sin embargo, el objetivo para Abu Dhabi es distinto ::: LEER MÁS
El equipo Alpine F1 ha preparado una despedida especial, anunciando el final de una alianza en el Gran Premio de Abu Dhabi. ::: LEER MÁS
Fernando Alonso sabe cómo dar sus opiniones de la manera más directa posible, y en Abu Dhabi se encargó de enviar un fuerte mensaje para Lando Norris y Max Verstappen. ::: LEER MÁS
¡Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!
¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!
Últimas Noticias
Lewis Hamilton le da la RAZÓN a Checo Pérez contra Red Bull
- hace 28 minutos
¡Franco Colapinto URGE CAMBIOS en la F1 tras el último escándalo!
- 1 hour ago
La TREMENDA HUMILLACIÓN de Kimi Antonelli a Ferrari en 2025
- 1 hour ago
¡El ATAQUE de Mercedes a Ferrari por CULPA de Lewis Hamilton!
- 1 hour ago
F1 Hoy: Alonso pone en su lugar a Norris; Colapinto enfrenta más incertidumbre en Alpine
- 2 hours ago
¡Increíble, pero cierto! Por esta razón, Red Bull es el CULPABLE del regreso de Checo a F1
- 3 hours ago
Más leído
ÚLTIMA HORA: Williams anuncia NUEVO COMPAÑERO para Carlos Sainz
- 14 noviembre
URGENTE: Alpine prepara RADICAL cambio para Franco Colapinto
- 14 noviembre
ÚLTIMA HORA: Aston Martin anuncia NUEVO jefe para Fernando Alonso
- 26 noviembre
BOMBAZO: ¡Cadillac cierra BRUTAL FICHAJE para Checo Pérez!
- 18 noviembre
CONFIRMADO: ¡Franco Colapinto se convierte en PILOTO PRINCIPAL de Alpine!
- ayer 14:00
Horarios y canales de televisión para Qualy y Sprint del GP de Qatar
- 28 noviembre