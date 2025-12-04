Williams explica la ESTRATEGIA con Sainz para el GP de Abu Dhabi

James Vowles, jefe de Williams, no para en orgullo sobre la gran capacidad de Carlos Sainz para rendir dentro de la escudería. Sin embargo, el objetivo para Abu Dhabi es distinto

Después de que Sainz lograra un épico podio en el Gran Premio de Qatar, el jefe de Williams levantó el cuello al reconocer lo hecho por el piloto en el cual él puso toda la confianza para convertirse en la gran figura de la escudería.

Además, ha resatado cual será el objetivo del equipo de cara a la última carrera de la temporada, con un enfoque bastante calculado.

"Cada carrera vemos cómo trabajar en el futuro y Abu Dhabi será para eso", sentenció Vowles.

¿Volverá Sainz a Ferrari?

La reunión entre D’Ambrosio y Onoro pudo haber sido simplemente una charla amistosa, sobre todo considerando que sus periodos en Ferrari coincidieron durante un par de meses. Sin embargo, ante los resultados decepcionantes de Hamilton, no es de extrañar que algunos aficionados empiecen a especular sobre un posible regreso de Sainz.

Cabe recordar que Sainz es el último piloto en ganar un Gran Premio con Ferrari, tras su triunfo en el GP de México de 2024, lo que dio origen al tan comentado “efecto Sainz” desde que se unió a Williams.

Como es habitual, Onoro mantiene un oído muy atento a cualquier oportunidad que pueda surgir para su piloto, sin importar si finalmente decide aprovecharla o no. Por su parte, Ferrari no ha dado señales de querer sustituir a Hamilton.

El propio Sainz ha reiterado su compromiso con Williams en declaraciones a la prensa, llegando incluso a calificar al equipo de su “proyecto de vida”. En una entrevista reciente para la publicación alemana de Motorsport.com le preguntaron si volvería a Ferrari en caso de recibir una oferta, a lo que respondió: "Sí. En un futuro lejano".

Algunos expertos de Fórmula 1 también han apostado por un posible regreso de Sainz a la Scuderia. Sin embargo, ante las recientes actuaciones irregulares del Cavallino Rampante, evidenciadas por la falta de puntos de Hamilton y Leclerc en el sprint del GP de Qatar, el piloto español parece más sensato mantener su vinculación con Williams, mientras el equipo trabaja en desarrollarse hasta alcanzar el nivel de ganar carreras.

