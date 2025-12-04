Alonso envía un CONTUNDENTE mensaje para Norris y Verstappen sobre el título
Alonso envía un CONTUNDENTE mensaje para Norris y Verstappen sobre el título
Fernando Alonso sabe cómo dar sus opiniones de la manera más directa posible, y en Abu Dhabi se encargó de enviar un fuerte mensaje para Lando Norris y Max Verstappen.
Por 20.º año consecutivo, habrá un campeón no llamado Fernando Alonso, por lo que preguntaron al español sobre su sentir al respecto de eso.
En conferencia de prensa previa a las actividades del Gran Premio de Abu Dhabi, Fernando habló con su característico humor sobre si el mejor piloto ganará el campeonato.
"Hace 19 años que el Mundial no lo gana el mejor. Así que será la 20ª vez que pasa", sentenció de manera contundente Alonso con una sonrisa.
Relacionado: Comparan a Colapinto con el MEJOR DE LA HISTORIA
¿Hasta cuándo tiene contrato Fernando Alonso con Aston Martin?
El contrato multianual de Fernando llega cuando menos a la temporada 2026, cuando Aston Martin comenzará a trabajar en su unidad de potencia con Honda y será una oportunidad para que el asturiano evalúe si quiere seguir en la categoría, dependiendo seguramente del nivel mostrado por Aston Martin.
Por medio de los canales oficiales del equipo, Aston ha oficializado la estadía de manera prolongada del piloto español con la escudería propiedad de Lawrence Stroll.
A través de un comunicado, el equipo con sede en Silverstone dio a conocer al público que Fernando no se movería de la organización y que está para quedarse con el equipo demostrando la fe que tiene en el proyecto de la escudería británica.
De esta manera, Fernando estará por varios años más ligado a Aston Martin y no solamente para la F1, ya que el español buscará llevar al equipo al éxito en otras categorías y carreras como LeMans. Además, tampoco se descarta que asuma un rol como directivo o asesor.
¡Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!
¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!
Relacionado
Últimas Noticias
¡Increíble, pero cierto! Por esta razón, Red Bull es el CULPABLE del regreso de Checo a F1
- hace 36 minutos
Alonso envía un CONTUNDENTE mensaje para Norris y Verstappen sobre el título
- 1 hour ago
Alpine DESPEDIRÁ una pieza clave del equipo en el GP de Abu Dabi
- 2 hours ago
Williams explica la ESTRATEGIA con Sainz para el GP de Abu Dhabi
- 3 hours ago
Horarios y canales de televisión EN VIVO para el GP de Abu Dhabi
- Hoy 15:00
¡Hamilton será REEMPLAZADO por Ferrari en el GP de Abu Dhabi!
- Hoy 14:47
Más leído
ÚLTIMA HORA: Williams anuncia NUEVO COMPAÑERO para Carlos Sainz
- 14 noviembre
URGENTE: Alpine prepara RADICAL cambio para Franco Colapinto
- 14 noviembre
ÚLTIMA HORA: Aston Martin anuncia NUEVO jefe para Fernando Alonso
- 26 noviembre
BOMBAZO: ¡Cadillac cierra BRUTAL FICHAJE para Checo Pérez!
- 18 noviembre
CONFIRMADO: ¡Franco Colapinto se convierte en PILOTO PRINCIPAL de Alpine!
- ayer 14:00
Horarios y canales de televisión para Qualy y Sprint del GP de Qatar
- 28 noviembre