Alpine DESPEDIRÁ una pieza clave del equipo en el GP de Abu Dabi
El equipo Alpine F1 ha preparado una despedida especial, anunciando el final de una alianza en el Gran Premio de Abu Dhabi.
La temporada 2025 culmina este fin de semana en el circuito Yas Marina, lo cual supone un alivio para Alpine. La campaña ha sido complicadísima, quedando en el último puesto del campeonato de constructores, 46 puntos por detrás de Sauber, que figura en la novena posición.
|Position
|Team
|Points
|1
|McLaren
|800
|2
|Mercedes
|459
|3
|Red Bull
|426
|4
|Ferrari
|382
|5
|Williams
|137
|6
|Racing Bulls
|92
|7
|Aston Martin
|80
|8
|Haas
|73
|9
|Kick Sauber
|68
|10
|Alpine
|22
Pierre Gasly ha conseguido todos los puntos para el equipo, mientras que Jack Doohan y Franco Colapinto no han logrado influir en la temporada.
Sin embargo, Colapinto continuará con Alpine en 2026, según confirmó el propio equipo, aunque se cierra así otro capítulo en su historia.
A partir de 2026, Alpine dejará de utilizar motores Renault y forjará una nueva alianza con Mercedes, en línea con los cambios reglamentarios que se avecinan. Esto marca el fin de una era, ya que, por primera vez desde 1976, Renault no será proveedor de unidades de potencia en la F1, después de haber impulsado a equipos como Williams, McLaren y Red Bull, e incluso haber competido como constructor en ciertos momentos.
Ahora, Alpine ha recurrido a X para celebrar la última unidad de potencia Renault –al menos, por ahora– que equipará el monoplaza en el Gran Premio de Abu Dhabi este domingo. En la publicación se reveló que miembros del equipo firmaron el motor con tinta blanca.
"Dejando huella", reza el mensaje en redes sociales. "Los miembros del equipo han firmado la última unidad híbrida V6 que partirá de Viry-Chatillon, antes de nuestra última carrera juntos este fin de semana en Abu Dhabi."
Proveedores de unidades de potencia en la F1 2026
Con la salida de Renault de la competición, en 2026 la parrilla contará con cinco proveedores de motores. Red Bull ha empezado a fabricar sus propios motores en colaboración con Ford, mientras Ferrari abastecerá a su propio equipo, a Haas y a Cadillac; y Mercedes sumará tres clientes.
Honda ha dejado a Red Bull para suministrar a Aston Martin a partir del próximo año, y Audi se incorpora tanto como constructor como proveedor de unidades de potencia.
El nuevo equipo Cadillac contará con motores Ferrari en 2026 y 2027, hasta que General Motors se convierta en proveedor en 2028, en asociación con Cadillac.
