close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • ES-MX

¿Eres un fan? Sigue GPFans

Edición

NL GB IT ES-MX US
﻿
Sergio Checo Perez, 2024, Generic, Photoshop

Checo Noticias Hoy: Cadillac hace anuncio; Advirtió traición a Tsunoda; Recibe noticia de Mercedes

Checo Noticias Hoy: Cadillac hace anuncio; Advirtió traición a Tsunoda; Recibe noticia de Mercedes

Aloisio Hernández
Sergio Checo Perez, 2024, Generic, Photoshop

GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Sergio Pérez de este miércoles 03 de diciembre de 2025 en la Fórmula 1.

Checo Pérez F1: Su protegido, Isack Hadjar, es elegido por Red Bull para enmendar el error con el mexicano. ::: LEER MÁS

Checo Pérez F1: Cadillac anuncia el lanzamiento de su coche para el Super Bowl de la NFL. ::: LEER MÁS

Checo Pérez Hoy: ESCÁNDALO - ADVIRTIÓ que Red Bull iba a TRAICIONAR a Yuki Tsunoda. ::: LEER MÁS

Checo Pérez Hoy: BOMBAZO - Mercedes revela LA MEJOR NOTICIA para 2026. ::: LEER MÁS

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

¿Quién será campeón de la F1 en 2025?

9437 votos

Relacionado

Sergio Pérez Cadillac

Últimas Noticias

BOMBAZO: Mercedes revela LA MEJOR NOTICIA para Checo Pérez en 2026
Cadillac

BOMBAZO: Mercedes revela LA MEJOR NOTICIA para Checo Pérez en 2026

  • 3 hours ago
Checo Noticias Hoy: Cadillac hace anuncio; Advirtió traición a Tsunoda; Recibe noticia de Mercedes
Checo F1 Hoy

Checo Noticias Hoy: Cadillac hace anuncio; Advirtió traición a Tsunoda; Recibe noticia de Mercedes

  • 1 hour ago
Colapinto Noticias Hoy: Sospechoso anuncio; Se vuelve el 1 en Alpine; Mensaje para 2026
F1 Coalpinto Hoy

Colapinto Noticias Hoy: Sospechoso anuncio; Se vuelve el 1 en Alpine; Mensaje para 2026

  • 2 hours ago
Franco Colapinto habla HONESTAMENTE sobre el rendimiento de Alpine en 2026
Alpine

Franco Colapinto habla HONESTAMENTE sobre el rendimiento de Alpine en 2026

  • Ayer 23:00
ESCÁNDALO: Checo Pérez ADVIRTIÓ que Red Bull iba a TRAICIONAR a Yuki Tsunoda
Red Bull

ESCÁNDALO: Checo Pérez ADVIRTIÓ que Red Bull iba a TRAICIONAR a Yuki Tsunoda

  • Ayer 22:00
CONFIRMADO: ¡Franco Colapinto se convierte en PILOTO PRINCIPAL de Alpine!
Alpine

CONFIRMADO: ¡Franco Colapinto se convierte en PILOTO PRINCIPAL de Alpine!

  • Ayer 21:00
MÃ¡s noticias

Más leído

ÚLTIMA HORA: Williams anuncia NUEVO COMPAÑERO para Carlos Sainz
20.000+ views

ÚLTIMA HORA: Williams anuncia NUEVO COMPAÑERO para Carlos Sainz

  • 14 noviembre
 URGENTE: Alpine prepara RADICAL cambio para Franco Colapinto
10.000+ views

URGENTE: Alpine prepara RADICAL cambio para Franco Colapinto

  • 14 noviembre
 ÚLTIMA HORA: Aston Martin anuncia NUEVO jefe para Fernando Alonso
5.000+ views

ÚLTIMA HORA: Aston Martin anuncia NUEVO jefe para Fernando Alonso

  • 26 noviembre
 BOMBAZO: ¡Cadillac cierra BRUTAL FICHAJE para Checo Pérez!
5.000+ views

BOMBAZO: ¡Cadillac cierra BRUTAL FICHAJE para Checo Pérez!

  • 18 noviembre
 Horarios y canales de televisión para Qualy y Sprint del GP de Qatar
2.500+ views

Horarios y canales de televisión para Qualy y Sprint del GP de Qatar

  • 28 noviembre
 Verstappen se lleva el GP de Qatar; Sainz, histórico; Antonelli brilla
2.500+ views

Verstappen se lleva el GP de Qatar; Sainz, histórico; Antonelli brilla

  • 30 noviembre

Clasificación F1

Ontdek het op Google Play
x