¡Lewis Hamilton desatado! El BRUTAL veredicto sobre el GP de Qatar

Tras meses de respuestas poco entusiastas en diversas entrevistas, el siete veces campeón del mundo en Fórmula 1, Lewis Hamilton, ha decidido hablar claro y cuestionar ciertos aspectos del deporte.

Su actuación en la clasificación en Qatar, en la que quedó en el puesto 18, representó el segundo fin de semana consecutivo en el que fue eliminado en la primera fase (Q1). Además, en esta ocasión no logró remontar hasta alcanzar una posición que le permitiera puntuar en la carrera. Actuación en la clasificación en Qatar

Hamilton terminó en el duodécimo puesto tras haber quedado 17º en la carrera sprint. Ahora se enfrenta a una reñida lucha para conservar el sexto puesto en el campeonato de pilotos, mientras el joven novato Kimi Antonelli se muestra muy competitivo a una carrera de distancia. Hamilton terminó en el duodécimo puesto

Tras la carrera, el británico criticó la regla obligatoria de dos paradas, instaurada antes del Gran Premio de Qatar para reducir el desgaste excesivo de los neumáticos en las abrasadoras condiciones del desierto.

La salida temprana del coche de seguridad provocó que casi todos los equipos se dirigieran a boxes en la misma vuelta a lo largo de las 57 que duró la carrera, situación que resultó claramente frustrante para Hamilton. La temprana llegada del coche de seguridad

En su entrevista posterior a la carrera, Hamilton comentó: "Es frustrante, y además todos paran en la misma vuelta. O sea, qué... no es una buena carrera para competir".

¿Podrá Hamilton lograr el éxito en 2026?

Gran parte de las conversaciones durante su primer año en Ferrari giraron en torno a la posibilidad de que en 2026 las cosas mejoren. Se baraja que Ferrari pueda beneficiarse de profundos cambios en la normativa, lo que permitiría a Hamilton estrenar una nueva generación de coche tras cuatro temporadas en las que no estuvo en contienda por el campeonato.

Sin embargo, el británico adujo en su última aparición en Las Vegas que ni siquiera le entusiasma pensar en el 2026, una postura difícil de asimilar para los aficionados al piloto de 40 años.

Aun así, en Qatar mostró un enfoque más optimista al criticar la actual generación de monoplazas, que apenas le ha permitido conseguir dos victorias en Grandes Premios durante cuatro temporadas.

—Estoy ilusionado con la nueva generación de coches —comentó Hamilton en otra entrevista para la prensa.

"Porque, al menos en mi época, este ha sido el peor diseño que recuerdo. Quizás la generación de 2009 también fue deficiente, pero al menos contábamos con neumáticos de mejor agarre. Con el actual modelo, entre la falta de estabilidad y la rigidez, se ha perdido el placer por competir. ¿De qué sirve una carrera si nadie puede adelantar?"

