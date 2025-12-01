F1 Hoy: Verstappen gana el GP de Qatar; Sainz deslumbra a la Fórmula 1
F1 Hoy: Verstappen gana el GP de Qatar; Sainz deslumbra a la Fórmula 1
GPFans te presenta las notas más interesantes de este domingo 30 de noviembre de 2025 en la Fórmula 1.
El Gran Premio de Qatar ofreció a Max Verstappen una nueva oportunidad de ponerse en la primera posición para llevarse el campeonato de pilotos esta temporada. ::: LEER MÁS
Carlos Sainz consiguió un podio decisivo en el Gran Premio de Qatar. ::: LEER MÁS
Franco Colapinto logró vencer a Pierre Gasly en el Gran Premio de Qatar, pero aún así, el rendimiento lo tiene muy decepcionado al argentino. ::: LEER MÁS
Checo Pérez explicó cuál es la manera en la que su profesionalismo le ha hecho ser uno de los pilotos más exitosos de la parrilla. ::: LEER MÁS
Checo Pérez explicó cuál es el gran motivador detrás de haber elegido regresar a la Fórmula 1 con Cadillac para la nueva temporada. ::: LEER MÁS
¡Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!
¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!
Últimas Noticias
F1 Hoy: Verstappen gana el GP de Qatar; Sainz deslumbra a la Fórmula 1
- hace 8 minutos
Checo Pérez Hoy: La receta del éxito para Fórmula 1; Su motivación para volver
- hace 44 minutos
Franco Colapinto Hoy: Frustrado tras el GP de Qatar; Exhibe problemas de Alpine
- 1 hour ago
La GRAN DIFERENCIA de los podios de Sainz en Williams
- Hoy 01:09
¿Qué pasará con Max? Red Bull prepara INESPERADO anuncio de pilotos
- Hoy 00:33
Verstappen responde entre risas a los comentarios de Brown: "Puede llamarme Chucky"
- Hoy 00:15
Más leído
ÚLTIMA HORA: Williams anuncia NUEVO COMPAÑERO para Carlos Sainz
- 14 noviembre
URGENTE: Alpine prepara RADICAL cambio para Franco Colapinto
- 14 noviembre
¡Ferrari ORDENA cambios a Checo Pérez y Cadillac!
- 11 noviembre
Franco Colapinto recibe LA PEOR NOTICIA posible para 2026 con Alpine
- 12 noviembre
BOMBAZO: ¡Cadillac cierra BRUTAL FICHAJE para Checo Pérez!
- 18 noviembre
ÚLTIMA HORA: Aston Martin anuncia NUEVO jefe para Fernando Alonso
- 26 noviembre