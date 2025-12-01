close global

﻿
Vowles, Sainz and Albon posing for a group picture with an edited Williams logo background

F1 Hoy: Verstappen gana el GP de Qatar; Sainz deslumbra a la Fórmula 1

F1 Hoy: Verstappen gana el GP de Qatar; Sainz deslumbra a la Fórmula 1

Nazario Assad De León
Vowles, Sainz and Albon posing for a group picture with an edited Williams logo background

GPFans te presenta las notas más interesantes de este domingo 30 de noviembre de 2025 en la Fórmula 1.

El Gran Premio de Qatar ofreció a Max Verstappen una nueva oportunidad de ponerse en la primera posición para llevarse el campeonato de pilotos esta temporada. ::: LEER MÁS

Carlos Sainz consiguió un podio decisivo en el Gran Premio de Qatar. ::: LEER MÁS

Franco Colapinto logró vencer a Pierre Gasly en el Gran Premio de Qatar, pero aún así, el rendimiento lo tiene muy decepcionado al argentino. ::: LEER MÁS

Checo Pérez explicó cuál es la manera en la que su profesionalismo le ha hecho ser uno de los pilotos más exitosos de la parrilla. ::: LEER MÁS

Checo Pérez explicó cuál es el gran motivador detrás de haber elegido regresar a la Fórmula 1 con Cadillac para la nueva temporada. ::: LEER MÁS

