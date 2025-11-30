close global

Carlos Sainz, Williams, COTA, USGP, 2025

Verstappen se lleva el GP de Qatar; Sainz, histórico; Antonelli brilla

Verstappen se lleva el GP de Qatar; Sainz, histórico; Antonelli brilla

Nazario Assad De León
Carlos Sainz, Williams, COTA, USGP, 2025

El Gran Premio de Qatar ofreció a Max Verstappen una nueva oportunidad de ponerse en la primera posición para llevarse el campeonato de pilotos esta temporada.

Verstappen se llevó el primer lugar en la carrera en Lusail, donde el podio lo completaron Oscar Piastri y Carlos Sainz

El inicio fue caótico en su totalidad, cuando desde la primera vuelta llegó el Safety Car, Nico Hulkenberg salió de la carrera al hacer contacto con Pierre Gasly, cambiando por completo la estrategia de carrera, especialmente para los McLaren

Dentro del rendimiento de los hispanos, Fernando Alonso tuvo una de sus mejores carreras de la temporada al terminar de nuevo dentro de los puntos tras una larga sequía, acabando octavo dentro de la carrera.

Por otro lado, Carlos Sainz hizo auténtica historia para Williams al devolverlos por fin al podio con un asombroso tercer lugar.

Franco Colapinto demostró de nuevo que está teniendo un cierre de temporada importante, corriendo a un mejor ritmo que Pierre Gasly, aunque no ha logrado sumar puntos.

Del lado de Mercedes, fueron los grandes ganadores de la carrera como equipo, ya que ambos pilotos sumaron de manera importante, pero la carrera de Antonelli de nuevo será recordada como una masterclass de manejo, al mantener a Lando Norris a raya gran parte de la carrera.

En cambio, Ferrari se rezaga cada vez más en la lucha por el campeonato de constructores, donde apunta a quedar fuera del top 3 de escuderías.

¿Cómo terminó el Gran Premio de Qatar en 2025?

