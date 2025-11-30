¡Ni VENCIENDO a Gasly! Colapinto expone las fallas de Alpine en Qatar

Franco Colapinto logró vencer a Pierre Gasly en el Gran Premio de Qatar, pero aún así, el rendimiento lo tiene muy decepcionado al argentino.

Después de otra carrera en la que no pudo consumar puntos y se mantiene como único piloto de la parrilla sin sumar, Franco habló de su frustración dentro de Alpine esta temporada.

El circuito de Lusail fue testigo de cómo el monoplaza de Alpine se mantuvo en su constante de ser el peor de toda la parrilla.

“Fue una carrera larga, sin mucho ritmo. No había mucho a pesar de los cambios que hicimos", explicó Colapinto tras la carrera.

"No encuentro el ritmo y es duro, creo que hay que tratar de entender un poquito más todo después del fin de semana e intentar mejorar, pero fue un día difícil", analizó el piloto de Alpine.

Relacionado: URGENTE: Franco Colapinto revela GRAVES PROBLEMAS en su monoplaza

¿Cuánto pagó Alpine por Franco Colapinto?

Ha salido a la luz el multimillonario pago que tuvo que realizar Alpine a Williams por el fichaje de Franco Colapinto para la temporada 2025 de la Fórmula 1.

FormulaPassion, reconocido medio de comunicación italiano, reveló las cifras que representaron el paso del corredor argentino a la escudería francesa: "Al final llegó el movimiento cuando nadie lo esperaba: pagó 20 millones a Williams por la firma de Colapinto (Williams que, entre otras cosas, podrá así pagar la ya cierta multa por haber sobrecaído el presupuesto limitado también causado por el argentino).

"Está la inversión de 20 millones, no está mal en un mundo de empresarios en el que Briatore puede ir tranquilamente a la escuela. Es difícil pensar que Alpine haya gastado tanto para mantener a un piloto en el banquillo.

"Tal vez se necesita alguna carrera para ver a Franco de nuevo en acción, o tal vez suceda como con Alonso (retomado de Minardi en 2001 y hecho correr en Renault solo en 2003) y todo se pospondrá hasta 2026", informaron.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!