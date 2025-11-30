La filosofía que AYUDÓ a Checo a triunfar en la F1

Checo Pérez explicó cuál es la manera en la que su profesionalismo le ha hecho ser uno de los pilotos más exitosos de la parrilla.

El corredor mexicano, al presentarse en un evento público, compartió más detalles sobre cómo ha abordado su gran trayectoria dentro de la Fórmula 1.

“No importa por lo que estén pasando, lo más importante en esta vida es nunca darse por vencidos", explicó el mexicano.

"Hasta el último día de nuestras vidas, lo que estemos haciendo, nunca hay que darnos por vencidos. Y eso siempre lleva a un buen lugar”, finalizó Checo respecto a su mentalidad.

Relacionado: ¡Checo Pérez HUMILLA a Red Bull con Ferrari!

¿Qué pasó con Checo Pérez en Red Bull?

Cuando su carrera parecía terminada, Pérez fue recogido por Red Bull en finales de 2020 como sustituto de Alexander Albon. El mexicano condujo para el equipo de Milton Keynes durante cuatro temporadas, ganando cinco Grandes Premios y dos títulos de constructores durante ese tiempo.

Sin embargo, su forma estuvo por debajo de la media, especialmente en 2024: terminó octavo en la clasificación de pilotos, mientras que su compañero de equipo Max Verstappen se proclamó campeón a falta de dos carreras y un sprint para el final.

Pérez también causó más daños que cualquier otro piloto, y Red Bull se perdió decenas de millones en premios al terminar tercero en el campeonato de constructores.

Después de meses de rumores, la decisión se tomó a principios de este mes y se anunció que Liam Lawson ocupará el lugar de Pérez en 2025 y se convertirá en el quinto compañero de Verstappen en Red Bull.

Como se mencionó, el propio Pérez aún no ha dicho nada sobre sus planes futuros, pero el Dr. Marko cree que lo sabe. Tras meses de rumores, el piloto mexicano ya confirmó su regreso a la máxima categoría con Cadillac.

¡Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!