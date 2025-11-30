close global

Sergio Perez in front of the Silverstone track as two Red Bulls drive behind him

Checo Noticias Hoy: Preocupa a Red Bull para 2026 con Cadillac

Aloisio Hernández
GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Sergio Pérez de este sábado 29 de noviembre de 2025 en la Fórmula 1.

Últimas Noticias

Colapinto Noticias Hoy: Se hunde tras la qualy; Alpine le castiga los errores en Qatar
F1 Colapinto Hoy

Colapinto Noticias Hoy: Se hunde tras la qualy; Alpine le castiga los errores en Qatar

  • 1 hour ago
Checo Noticias Hoy: Preocupa a Red Bull para 2026 con Cadillac
Checo F1 Hoy

Checo Noticias Hoy: Preocupa a Red Bull para 2026 con Cadillac

  • 1 hour ago
F1 Noticias Hoy: Resultado Sprint y Qualy del sábado; Horario y parrilla del GP de Qatar
F1 Hoy

F1 Noticias Hoy: Resultado Sprint y Qualy del sábado; Horario y parrilla del GP de Qatar

  • 2 hours ago
ÚLTIMA HORA: FIA confirma CASTIGO para Carlos Sainz y Williams
Williams

ÚLTIMA HORA: FIA confirma CASTIGO para Carlos Sainz y Williams

  • Ayer 21:04
Red Bull admite su ERROR y creen que Checo será RÁPIDO en 2026
Red Bull

Red Bull admite su ERROR y creen que Checo será RÁPIDO en 2026

  • 3 hours ago
Piastri VENCE a Norris por la pole; Sainz, P7 y Alonso, P8 en la qualy del GP de Qatar
GP de Qatar

Piastri VENCE a Norris por la pole; Sainz, P7 y Alonso, P8 en la qualy del GP de Qatar

  • Ayer 20:12
Más leído

ÚLTIMA HORA: Williams anuncia NUEVO COMPAÑERO para Carlos Sainz
20.000+ views

ÚLTIMA HORA: Williams anuncia NUEVO COMPAÑERO para Carlos Sainz

  • 14 noviembre
 URGENTE: Alpine prepara RADICAL cambio para Franco Colapinto
10.000+ views

URGENTE: Alpine prepara RADICAL cambio para Franco Colapinto

  • 14 noviembre
 ¡Ferrari ORDENA cambios a Checo Pérez y Cadillac!
7.500+ views

¡Ferrari ORDENA cambios a Checo Pérez y Cadillac!

  • 11 noviembre
 Franco Colapinto recibe LA PEOR NOTICIA posible para 2026 con Alpine
5.000+ views

Franco Colapinto recibe LA PEOR NOTICIA posible para 2026 con Alpine

  • 12 noviembre
 BOMBAZO: ¡Cadillac cierra BRUTAL FICHAJE para Checo Pérez!
5.000+ views

BOMBAZO: ¡Cadillac cierra BRUTAL FICHAJE para Checo Pérez!

  • 18 noviembre
 ÚLTIMA HORA: Aston Martin anuncia NUEVO jefe para Fernando Alonso
4.000+ views

ÚLTIMA HORA: Aston Martin anuncia NUEVO jefe para Fernando Alonso

  • 26 noviembre

