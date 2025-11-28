¡Cadillac aclara la DUDA MÁS GRANDE sobre el regreso de Checo Pérez a la F1!

Cadillac aclaró una de las dudas más grandes que existe sobre el regreso de Sergio Pérez a la Fórmula 1 para el Campeonato Mundial 2026.

Graeme Lowdon, jefe de equipo, fue entrevistado por SkySports durante el pasado fin de semana del Gran Premio de Las Vegas sobre el rendimiento del corredor mexicano y esto fue lo que comentó: "Fue buena prueba.

"Fue bueno verlo de regreso en el auto, queremos verlo en una carrera pero fue muy entusiasta, claramente está listo y estamos emocionados", señaló el nuevo jefe de Checo.

¿Cuánto ganará Checo Pérez en Cadillac?

Sergio Pérez está de regreso en la Fórmula 1 y ahora ha surgido información acerca del salario que tendrá el mexicano en Cadillac. De acuerdo con reportes recientes, el corredor nacido en Jalisco percibirá una importante cifra con la escudería estadounidense: "PlanetF1.com ha sabido que Pérez ha firmado un contrato plurianual con Cadillac.

"Además, se sugiere que tiene un salario base cercano a los 10 millones de dólares, un contrato que supuestamente equivale a su anterior contrato con Red Bull.Según se informa, el piloto también recibirá bonificaciones por sus resultados, como posiciones en el campeonato, podios y victorias, y sus ingresos se verán incrementados por un porcentaje de las ventas de mercancía oficial.

"Esto supone una gran ventaja para Pérez, quien, según se informa, era responsable de más del 60 % de las ventas de mercancía online de Red Bull. Cadillac ha estado interesado en contratar a Pérez basándose principalmente en lo que puede ofrecer como piloto, más que en la impresionante lista de patrocinadores de la que se ha jactado en el pasado", aseguraron.

