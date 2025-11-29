F1 Noticias Hoy: Resultados viernes en Qatar; Horario y parrilla para Sprint y Qualy

GPFans te presenta las notas más interesantes de este viernes 28 de noviembre de 2025 en la Fórmula 1.

Resultados F1 Hoy: Alonso y Sainz SORPRENDEN en Top 5; Verstappen, LEJOS de McLaren en FP3 del GP de Qatar. ::: LEER MÁS

Resultados Hoy F1: Piastri da GOLPE al título; Alonso, P4 en Qualy Sprint del GP de Qatar. ::: LEER MÁS

GP de Qatar F1 Hoy: Horarios y canales de televisión para Qualy y Sprint. ::: LEER MÁS

GP de Qatar 2025: Parrilla de salida para el Sprint Race, con castigos. ::: LEER MÁS

