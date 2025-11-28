Oscar Piastri se ha recuperado con fuerza el viernes por la noche en Lusail, asegurándose la pole position para la carrera sprint del sábado y dejando atrás a sus rivales en el campeonato.

El piloto australiano compartirá la primera fila con George Russell, mientras su compañero de equipo Lando Norris ocupará el tercer puesto. Por primera vez en 25 sesiones de clasificación de sprint y Grandes Premios este año, Max Verstappen terminó sexto, justo detrás de Yuki Tsunoda.

La posición decepcionante de Verstappen se debió, en parte, a un tropiezo en su primera vuelta rápida, al salirse de la pista en la curva 4, lo que le obligó a dejar todo para su último intento. Por su parte, Lewis Hamilton fue eliminado en SQ1, marcando un triste final para su primera temporada en Ferrari.

La carrera sprint del sábado se perfila como un excelente barómetro del ritmo de cara al Gran Premio del domingo. Aunque los puntos en juego son escasos, el resultado adquiere una importancia mayor que la de un simple ensayo. Norris deberá superar a Verstappen y Piastri por dos puntos este fin de semana para asegurarse el título, y ganar ocho puntos el sábado supone un gran paso en esa dirección.

GP de Qatar 2025: Parrilla Sprint

Posición Piloto 1 Oscar Piastri 2 George Russell 3 Lando Norris 4 Fernando Alonso 5 Yuki Tsunoda 6 Max Verstappen 7 Kimi Antonelli 8 Carlos Sainz 9 Charles Leclerc 10 Alexander Albon 11 Isack Hadjar 12 Oliver Bearman 13 Gabriel Bortoleto 14 Nico Hulkenberg 15 Esteban Ocon 16 Lance Stroll 17 Liam Lawson 18 Lewis Hamilton 19 Pierre Gasly 20 Franco Colapinto

Relacionado: Horarios y canales de televisión para Qualy y Sprint del GP de Qatar

¿Qué pasó en la FP1 del GP de Qatar?

Fernando Alonso y Carlos Sainz se sorprendieron en la FP1 del Gran Premio de Qatar. Los españoles terminaron en tercer y cuarto lugar en una primera práctica dominada por McLaren con Oscar Piastri liderando con la mejor vuelta en 1:20.924 segundos.

Max Verstappen, quien sigue esperando pelear por el título del Campeonato de Pilotos, quedó en sexto lugar, lejos de sus rivales. El resto del Top 10 lo integraron Isack Hadjar, Alex Albon, Charles Leclefc. Lance Stroll y Kimi Antonelli.

Fuera de los primeros diez hubo nombres destacados como Lewis Hamilton, Yuki Tsunoda, George Russell y Franco Colapinto, este último con daños en su monoplaza tras un incidente en la pista.

GP de Qatar 2025: FP1

Posición Piloto 1 Oscar Piastri 2 Lando Norris 3 Fernando Alonso 4 >Carlos Sainz 5 Isack Hadjar 6 Max Verstappen 7 Alexander Albon 8 Charles Leclerc 9 Lance Stroll 10 Kimi Antonelli 11 Nico Hulkenberg 12 Lewis Hamilton 13 Yuki Tsunoda 14 George Russell 15 Oliver Bearman 16 Gabriel Bortoleto 17 Esteban Ocon 18 Pierre Gasly 19 Liam Lawson 20 Franco Colapinto

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!