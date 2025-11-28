Parrilla de salida para el Sprint Race del GP de Qatar, con castigos
Parrilla de salida para el Sprint Race del GP de Qatar, con castigos
Oscar Piastri se ha recuperado con fuerza el viernes por la noche en Lusail, asegurándose la pole position para la carrera sprint del sábado y dejando atrás a sus rivales en el campeonato.
El piloto australiano compartirá la primera fila con George Russell, mientras su compañero de equipo Lando Norris ocupará el tercer puesto. Por primera vez en 25 sesiones de clasificación de sprint y Grandes Premios este año, Max Verstappen terminó sexto, justo detrás de Yuki Tsunoda.
La posición decepcionante de Verstappen se debió, en parte, a un tropiezo en su primera vuelta rápida, al salirse de la pista en la curva 4, lo que le obligó a dejar todo para su último intento. Por su parte, Lewis Hamilton fue eliminado en SQ1, marcando un triste final para su primera temporada en Ferrari.
La carrera sprint del sábado se perfila como un excelente barómetro del ritmo de cara al Gran Premio del domingo. Aunque los puntos en juego son escasos, el resultado adquiere una importancia mayor que la de un simple ensayo. Norris deberá superar a Verstappen y Piastri por dos puntos este fin de semana para asegurarse el título, y ganar ocho puntos el sábado supone un gran paso en esa dirección.
GP de Qatar 2025: Parrilla Sprint
|Posición
|Piloto
|1
|Oscar Piastri
|2
|George Russell
|3
|Lando Norris
|4
|Fernando Alonso
|5
|Yuki Tsunoda
|6
|Max Verstappen
|7
|Kimi Antonelli
|8
|Carlos Sainz
|9
|Charles Leclerc
|10
|Alexander Albon
|11
|Isack Hadjar
|12
|Oliver Bearman
|13
|Gabriel Bortoleto
|14
|Nico Hulkenberg
|15
|Esteban Ocon
|16
|Lance Stroll
|17
|Liam Lawson
|18
|Lewis Hamilton
|19
|Pierre Gasly
|20
|Franco Colapinto
¿Qué pasó en la FP1 del GP de Qatar?
Fernando Alonso y Carlos Sainz se sorprendieron en la FP1 del Gran Premio de Qatar. Los españoles terminaron en tercer y cuarto lugar en una primera práctica dominada por McLaren con Oscar Piastri liderando con la mejor vuelta en 1:20.924 segundos.
Max Verstappen, quien sigue esperando pelear por el título del Campeonato de Pilotos, quedó en sexto lugar, lejos de sus rivales. El resto del Top 10 lo integraron Isack Hadjar, Alex Albon, Charles Leclefc. Lance Stroll y Kimi Antonelli.
Fuera de los primeros diez hubo nombres destacados como Lewis Hamilton, Yuki Tsunoda, George Russell y Franco Colapinto, este último con daños en su monoplaza tras un incidente en la pista.
GP de Qatar 2025: FP1
|Posición
|Piloto
|1
|Oscar Piastri
|2
|Lando Norris
|3
|Fernando Alonso
|4
|5
|Isack Hadjar
|6
|Max Verstappen
|7
|Alexander Albon
|8
|Charles Leclerc
|9
|Lance Stroll
|10
|Kimi Antonelli
|11
|Nico Hulkenberg
|12
|Lewis Hamilton
|13
|Yuki Tsunoda
|14
|George Russell
|15
|Oliver Bearman
|16
|Gabriel Bortoleto
|17
|Esteban Ocon
|18
|Pierre Gasly
|19
|Liam Lawson
|20
|Franco Colapinto
