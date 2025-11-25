F1 Hoy: Destrozan el sueño de Sainz; Alonso lanza amenazas hacia la FIA

GPFans te presenta las notas más interesantes de este martes 25 de noviembre de 2025 en la Fórmula 1.

Fernando Alonso ha pedido a la FIA que realice cambios en el Gran Premio de Las Vegas tras expresar varias preocupaciones sobre la seguridad del circuito en Nevada. ::: LEER MÁS

Checo Pérez ha señalado lo que significa el proyecto de Cadillac en su futuro dentro de la Fórmula 1 y lo que hará por esta nueva escudería. ::: LEER MÁS

Franco Colapinto tendrá una nueva limitante dentro de la penúltima carrera de la temporada este fin de semana en Qatar. ::: LEER MÁS

Carlos Sainz ha recibido terribles noticias, ya que la Fórmula 1 baraja la posibilidad de cancelar el Gran Premio de Madrid de 2026. ::: LEER MÁS

Checo Pérez ha confesado el potente mensaje que le dio a Red Bull al momento de su salida, y que se ha cumplido al pie de la letra. ::: LEER MÁS

¡Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!