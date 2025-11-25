close global

Fernando Alonso, Carlos Sainz, 2024, Social

F1 Hoy: Destrozan el sueño de Sainz; Alonso lanza amenazas hacia la FIA

F1 Hoy: Destrozan el sueño de Sainz; Alonso lanza amenazas hacia la FIA

Nazario Assad De León
Fernando Alonso, Carlos Sainz, 2024, Social

GPFans te presenta las notas más interesantes de este martes 25 de noviembre de 2025 en la Fórmula 1.

Fernando Alonso ha pedido a la FIA que realice cambios en el Gran Premio de Las Vegas tras expresar varias preocupaciones sobre la seguridad del circuito en Nevada. ::: LEER MÁS

Checo Pérez ha señalado lo que significa el proyecto de Cadillac en su futuro dentro de la Fórmula 1 y lo que hará por esta nueva escudería. ::: LEER MÁS

Franco Colapinto tendrá una nueva limitante dentro de la penúltima carrera de la temporada este fin de semana en Qatar. ::: LEER MÁS

Carlos Sainz ha recibido terribles noticias, ya que la Fórmula 1 baraja la posibilidad de cancelar el Gran Premio de Madrid de 2026. ::: LEER MÁS

Checo Pérez ha confesado el potente mensaje que le dio a Red Bull al momento de su salida, y que se ha cumplido al pie de la letra. ::: LEER MÁS

