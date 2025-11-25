La advertencia de Checo que se convirtió en PESADILLA para Red Bull

Checo Pérez ha confesado el potente mensaje que le dio a Red Bull al momento de su salida, y que se ha cumplido al pie de la letra.

Pérez abandonó Red Bull al finalizar la temporada pasada aún teniendo dos años más de contrato con la escudería austriaca.

Sin embargo, la abrupta salida de Checo no ha hecho más que exhibir las terribles decisiones que se toman dentro de Red Bull y lo mucho que estuvo maquillando el espectacular rendimiento del piloto mexicano todo lo que sucedía en realidad con la escudería.

"Cuando estaba con Christian Horner ya despidiéndome le dije muchas gracias por todo y lo siento mucho por quien vaya a llegar aquí, porque le va a costar muchísimo”, reveló el mexicano en una conferencia en México.

¿Cuántos años tiene Checo Pérez en su contrato con Cadillac?

Sergio Pérez regresó a la Fórmula 1 con Cadillac y una de las dudas más grandes de los aficionados es la duración de su contrato, esto porque podría ser su último equipo en su carrera antes del retiro.

De acuerdo con información de Diego Mejía, reconocido periodista de automovilismo, el corredor nacido en Jalisco estará bastante tiempo en las pistas: "Checo ha dicho que tiene dos años con Cadillac. Su contrato, según conozco, es un 2+1, dos con condiciones para un tercero.

"También ha dicho que piensa quedarse tanto tiempo como sea necesario para recoger los frutos y que no se pone un plazo para su último gran proyecto", informaron.

