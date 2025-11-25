¡Quieren CANCELAR el mayor proyecto de Sainz en la F1!

Carlos Sainz ha recibido terribles noticias, ya que la Fórmula 1 baraja la posibilidad de cancelar el Gran Premio de Madrid de 2026.

Sainz ha sido el principal promotor de la carrera madrileña, su ciudad de nacimiento, y es uno de los proyectos que más ha apoyado desde un tiempo considerable ya.

De acuerdo a filtraciones de Liberty Media, empresa propietaria de la Fórmula 1, los retrasos en el proyecto de la pista de Madrid son tan graves que se está considerando una carrera de reserva en el calendario.

Dentro de este plan de emergencia considerado por la categoría reina, el mítico circuito de IMOLA lleva la delantera como la favorita para reemplazar a Madrid en caso de cancelación de la carrera española.

¿Por cuántos años fichó Carlos Sainz con Williams?

El lunes finalmente se anunció que Sainz continuará su carrera en la Fórmula 1 con Williams. Durante mucho tiempo, Audi parecía estar en la pole position, pero el propio Sainz no parecía ver ningún beneficio en ello.

Red Bull y Mercedes también parecieron estar mirando al español por un momento y Alpine también elogió los logros de Sainz. Al final fue Williams y Sainz dijo que lo pensó durante mucho tiempo.

Mediante un comunicado de prensa, el equipo británico dio a conocer detalles del contrato de Carlos Sainz: "Williams Racing ha anunciado hoy que Carlos Sainz completará la alineación de pilotos del equipo para la temporada 2025 del Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA y más allá.

"Con una década de competición en la F1 a sus espaldas, Sainz se unirá a Williams procedente de la Scuderia Ferrari con un contrato de dos años con opciones de ampliación.

"Carlos correrá junto a Alex Albon para Williams Racing en 2025 y en la nueva era de las regulaciones de la F1, ya que la formidable pareja busca liderar la misión del equipo de volver a la parte delantera de la parrilla. Seguirá compitiendo con el número 55", comentaron.

