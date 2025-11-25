La F1 introduce una NUEVA regla radical para el GP de Qatar que afectará a Colapinto

Franco Colapinto tendrá una nueva limitante dentro de la penúltima carrera de la temporada este fin de semana en Qatar.

La FIA ha anunciado una novedosa norma para el Gran Premio de Qatar, que limita a los pilotos el uso de cada juego de neumáticos a un máximo de 25 vueltas en el circuito de Lusail. La decisión, tomada en consenso con Pirelli y los equipos, responde a las extremas exigencias que impone esta pista durante el fin de semana.

El Lusail International Circuit se caracteriza por su dureza, lo que ha llevado a Pirelli a establecer un tope de 25 vueltas por cada set de cuatro neumáticos.

Este número representa menos de la mitad de las 57 vueltas que dura la carrera principal, ya que las vueltas de clasificación y de formación no cuentan para este cálculo. Como consecuencia, los pilotos deberán parar al menos dos veces para cambiar neumáticos durante la carrera.

Medida de Pirelli

Pirelli ha explicado que se irá registrando el número de vueltas que cada juego de neumáticos recorre a lo largo del fin de semana, incluso contando la carrera sprint. Los equipos serán informados el domingo, antes del inicio de la carrera principal, del número de vueltas restantes para cada set.

Según los responsables del deporte, la medida era imprescindible debido a las condiciones “sumamente exigentes” de la pista, donde el desgaste, especialmente en la parte delantera izquierda, fue muy notable el año pasado.

La carrera sprint se disputará a lo largo de 23 vueltas, lo que deja a los pilotos con un set adicional para la carrera principal, de menor duración. No es la primera vez que Pirelli interviene en este circuito: en 2023 se estableció un límite de 18 vueltas después de la sprint, cuando la temperatura en Qatar era considerablemente más alta.

Durante este Gran Premio se utilizarán los compuestos más duros del catálogo de Pirelli: el C1 como neumático duro, el C2 como medio y el C3 como blando. Además, en el formato sprint, cada piloto dispondrá de 2 juegos de neumáticos duros, 4 juegos de medios y 6 juegos de blandos.

