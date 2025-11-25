¿Amenaza? Alonso exige cambios DRÁSTICOS a la FIA sobre el GP de Las Vegas

Fernando Alonso ha pedido a la FIA que realice cambios en el Gran Premio de Las Vegas tras expresar varias preocupaciones sobre la seguridad del circuito en Nevada.

El piloto español, que terminó en la posición 11 en la carrera, ha solicitado a la entidad rectora de la Fórmula 1 que examine dos aspectos fundamentales para el futuro del evento.

Su primera preocupación se centra en la calidad del asfalto. Alonso criticó la baja adherencia que ofrece el trazado y explicó sus motivos.

"El circuito es emocionante por su alta velocidad, pero el tipo de asfalto no cumple con los estándares de la Fórmula 1. Es demasiado resbaladizo, los neumáticos no alcanzan la temperatura ideal, carecemos de agarre y los baches vuelven la pista casi peligrosa. Es imprescindible hablar con la FIA para determinar si estas condiciones resultan aceptables en los próximos años", reveló Fernando.

Relacionado: Comparan a Colapinto con el MEJOR DE LA HISTORIA

Alonso: Ningún otro deporte aceptaría estas condiciones

La segunda cuestión se refiere a la ubicación del Gran Premio en el calendario. "La posición en el calendario, para ser honesto, resulta complicada para nosotros", señaló el piloto".

Explicó que la diferencia horaria y la lejanía respecto a Europa suponen otro reto: tras competir en Brasil hace dos semanas, ahora debemos volar 17 horas hasta Qatar, enfrentándonos a un desfase de 13 horas.

Alonso concluyó: "No creo que ningún otro deporte en el mundo acepte estas condiciones. El circuito es adecuado, pero el asfalto y el calendario están al límite. Entiendo que se haya elegido este fin de semana porque es el más tranquilo en Las Vegas antes del Día de Acción de Gracias, pero, si aplicamos ese criterio, deberíamos programar el Gran Premio de Mónaco para febrero, cuando todo es más calmado. Son aspectos que debemos reconsiderar".

Mira los GP de la temporada 4K UHD con F1 TV Premium. Haz clic AQUÍ.

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!