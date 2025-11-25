F1 Hoy: Alonso celebra en Aston Martin; Sainz hace exigencias hacia Williams
GPFans te presenta las notas más interesantes de este lunes 24 de noviembre de 2025 en la Fórmula 1.
El Gran Premio de Las Vegas apretó aún más la pelea por el segundo lugar del campeonato de constructores, donde aún increíblemente, Red Bull tiene oportunidad. ::: LEER MÁS
Fernando Alonso está más contento que nunca con una de las situaciones de Aston Martin que está por terminar, y ha llamado a una celebración para ello. ::: LEER MÁS
La Gran Premio de Las Vegas se destaca por combinar el espectáculo dentro y fuera de la pista. Este año, la organización no escatimó en sorpresas. ::: LEER MÁS
Carlos Sainz ha terminado con sensaciones agridulces después del Gran Premio de Las Vegas, donde fue el mejor piloto dentro de los Williams con una quinta posición. ::: LEER MÁS
El Gran Premio de Las Vegas entregó una carrera donde Max Verstappen demostró que aún puede consagrarse campeón de pilotos, especialmente gracias a la debacle sufrida por McLaren. ::: LEER MÁS
