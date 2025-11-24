Así marcha el campeonato de CONSTRUCTORES tras el GP de Las Vegas

El Gran Premio de Las Vegas apretó aún más la pelea por el segundo lugar del campeonato de constructores, donde aún increíblemente, Red Bull tiene oportunidad.

La carrera en Interlagos significó una nueva muestra del impresionante talento de Max Verstappen que, por sí solo, está manteniendo a Red Bull en la pelea por el lugar que le sigue a McLaren.

En la carrera amazónica no hubo margen de maniobra para ninguno de los pilotos, especialmente en la arrancada de salida, ya que Verstappen se lanzó por todo y obtuvo otra victoria más en la temporada.

Mercedes cimentó su lugar en el segundo puesto, gracias a un doble podio, ya que Russell acabó segundo en la carrera y Antonelli logró un importantísimo tercer lugar al terminar tercero.

En cambio, Ferrari dio una carrera acorde a toda la temporada, ya que Leclerc y Lewis Hamilton quedaron lejos de los mejores pilotos.

¿Cómo marcha el Campeonato de Constructores tras el GP de Las Vegas?

1. McLaren 756 puntos

2. Mercedes 431 puntos

3. Red Bull Racing 391 puntos

4. Ferrari 378 puntos

5. Williams 121 puntos

6. Racing Bulls 90 puntos

7. Haas 73 puntos

8. Aston Martin 72 puntos

9. Kick Sauber 68 puntos

10. Alpine 22 puntos

