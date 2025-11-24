El inesperado motivo por el que Alonso CELEBRA en Aston Martin

Fernando Alonso está más contento que nunca con una de las situaciones de Aston Martin que está por terminar, y ha llamado a una celebración para ello.

Después de una situación en la que, durante toda la temporada estuvo batallando constantemente con la competitividad del monoplaza, esto terminará más pronto que tarde para el español.

Al finalizar el Gran Premio de Las Vegas, Fernando charló con los medios sobre lo que viene en las siguientes semanas para él.

"Son dos grandes premios restantes, Qatar con sprint y Abu Dhabi son despedidas y descanso", explicó Alonso.

"Me lo tomo como una celebración, además de celebrar que no conduciremos más este coche, que ya es un gran motivo de festejo", finalizó.

¿Hasta cuándo tiene contrato Fernando Alonso con Aston Martin?

El contrato multianual de Fernando llega cuando menos a la temporada 2026, cuando Aston Martin comenzará a trabajar en su unidad de potencia con Honda y será una oportunidad para que el asturiano evalúe si quiere seguir en la categoría, dependiendo seguramente del nivel mostrado por Aston Martin.

Por medio de los canales oficiales del equipo, Aston ha oficializado la estadía de manera prolongada del piloto español con la escudería propiedad de Lawrence Stroll.

A través de un comunicado, el equipo con sede en Silverstone dio a conocer al público que Fernando no se movería de la organización y que está para quedarse con el equipo demostrando la fe que tiene en el proyecto de la escudería británica.

De esta manera, Fernando estará por varios años más ligado a Aston Martin y no solamente para la F1, ya que el español buscará llevar al equipo al éxito en otras categorías y carreras como LeMans. Además, tampoco se descarta que asuma un rol como directivo o asesor.

