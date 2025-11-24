VIDEO: Así fue como Disney se ROBÓ el show del GP Las Vegas
La Gran Premio de Las Vegas se destaca por combinar el espectáculo dentro y fuera de la pista. Este año, la organización no escatimó en sorpresas.
Minnie y Mickey Mouse hicieron acto de presencia, animando el Drivers’ Parade y, tras la carrera, Mickey deleitó al público con un show junto a las fuentes de Vegas.
Mickey Mouse es, sin duda, el personaje animado y de cómic más emblemático de Disney. Desde su debut en 1928, el ratón antropomórfico se ha mantenido como un símbolo perdurable del estudio. Su inseparable compañera, Minnie Mouse, a pesar de tener un perfil algo más discreto, sigue apareciendo en las producciones actuales de Disney.
En Las Vegas, este carismático dúo puso todo su encanto en la pista, saludando a los competidores durante el Drivers’ Parade y dejando huella tras la carrera con la actuación especial de Mickey. Las reacciones en redes sociales han sido encontradas.
Mickey y Minnie Mouse reciben a los pilotos en el Drivers’ Parade
Durante el Drivers’ Parade, previo al inicio de la carrera, los pilotos dieron una vuelta en una carroza para saludar a sus fans antes de prepararse para la competición. En Las Vegas, la recepción fue aún más especial al encontrarse con Mickey y Minnie.
En fotografías que circulan por Internet se observa cómo el dúo interactúa con los corredores, llegando incluso a compartir un “high five”. Minnie compartió este gesto con Max Verstappen, según evidencia una imagen publicada en la cuenta oficial de F1. Mientras algunos afirman que “ni los propios pilotos pueden resistirse al clásico encanto de Disney”, otros critican esta intervención.
Mickey Mouse deslumbra tras la victoria de Verstappen en Vegas
Al término de la carrera, que vio una victoria contundente de Verstappen, los pilotos subieron al podio para las entrevistas celebradas en las emblemáticas Fountains of Bellagio, en el corazón de Vegas. Tras finalizar las conversaciones, el presentador David Coulthard sorprendió a todos al anunciar a Mickey Mouse, el protagonista de un vibrante espectáculo musical y de baile frente a las fuentes.
Las opiniones fueron diversas: para algunos, “Disney llega a Vegas como si dominara la mitad del Strip”, mientras otros expresaron que “Mickey Mouse convierte a las fuentes del Bellagio en pura magia, ¡solo en Vegas!”. No faltaron voces críticas que reaccionaron con un rotundo “¿¡Qué demonios?”.
