Franco Colapinto Hoy: Frustrado en Alpine; Flavio Briatore sale a defenderlo
GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Franco Colapinto de este domingo 23 de noviembre de 2025 en la Fórmula 1.
El Gran Premio de Las Vegas entregó a Max Verstappen una nueva oportunidad de ponerse en plena posición para llevarse el campeonato de pilotos esta temporada. ::: LEER MÁS
Franco Colapinto terminó muy frustrado después del Gran Premio de Las Vegas después de que el auto de nuevo no fue lo que esperaba. ::: LEER MÁS
Flavio Briatore ha reconocido la gran parte de mala suerte que tuvieron Franco Colapinto y Pierre Gasly en el Gran Premio de Las Vegas, donde fueron afectados. ::: LEER MÁS
Lance Stroll ha golpeado directamente a Franco Colapinto y se ha mofado en Las Vegas de sus resultados en la temporada. ::: LEER MÁS
Franco Colapinto Hoy: Frustrado en Alpine; Flavio Briatore sale a defenderlo
