Franco Colapinto Hoy: Frustrado en Alpine; Flavio Briatore sale a defenderlo

GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Franco Colapinto de este domingo 23 de noviembre de 2025 en la Fórmula 1.

El Gran Premio de Las Vegas entregó a Max Verstappen una nueva oportunidad de ponerse en plena posición para llevarse el campeonato de pilotos esta temporada. ::: LEER MÁS

Franco Colapinto terminó muy frustrado después del Gran Premio de Las Vegas después de que el auto de nuevo no fue lo que esperaba. ::: LEER MÁS

Flavio Briatore ha reconocido la gran parte de mala suerte que tuvieron Franco Colapinto y Pierre Gasly en el Gran Premio de Las Vegas, donde fueron afectados. ::: LEER MÁS

Lance Stroll ha golpeado directamente a Franco Colapinto y se ha mofado en Las Vegas de sus resultados en la temporada. ::: LEER MÁS

¡Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!