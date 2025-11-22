close global

﻿
Max Verstappen, FP3, Las Vegas GP, 2025

F1 Noticias Hoy: Resultado FP3 y Qualy; Horarios y parrilla para el GP de Las Vegas

F1 Noticias Hoy: Resultado FP3 y Qualy; Horarios y parrilla para el GP de Las Vegas

Aloisio Hernández
Max Verstappen, FP3, Las Vegas GP, 2025

GPFans te presenta las notas más interesantes de este viernes 21 de noviembre de 2025 en la Fórmula 1.

F1 Resultados Hoy: Colapinto VENCE a los McLaren; Alonso, P9 en TERRIBLE FP3 en Las Vegas. ::: LEER MÁS

Resultado F1 Hoy: BRUTAL resultado de Sainz en qualy del GP de Las Vegas; Norris, pole. ::: LEER MÁS

GP de Las Vegas F1 2025: Horarios y canales de televisión para la carrera. ::: LEER MÁS

GP de Las Vegas Hoy: Parrilla de salida con castigos incluidos. ::: LEER MÁS

