Franco Colapinto, Lando Norris, Carlos Sainz

Parrilla de salida del GP de Las Vegas con castigos incluidos

Parrilla de salida del GP de Las Vegas con castigos incluidos

Aloisio Hernández
Franco Colapinto, Lando Norris, Carlos Sainz

Te presentamos la parrilla de salida para el próximo Gran Premio de Las Vegas con castigos incluidos.

Lando Norris se lució la noche del viernes en Las Vegas al lograr un pole impecable, colocándose en la mejor posición para ampliar su ventaja en el campeonato mundial.

La sesión arrancó bajo una intensa lluvia en el desierto de Nevada, pero las condiciones mejoraron conforme avanzaba la hora de la clasificación. El piloto de McLaren, favorito para el título, aprovechó al máximo sus neumáticos intermedios y se impuso a Max Verstappen, que quedó en segunda posición, por apenas tres décimas de segundo.

Tras la qualy hubo un par de investigaciones sobre pilotos destacados como Carlos Sainz y Kimi Antonelli; sin embargo, la FIA decidió no imponer un castigo en ambos casos.

GP de Las Vegas: Parrilla de salida

Posición Piloto
1Lando Norris
2Max Verstappen
3Carlos Sainz
4George Russell
5Oscar Piastri
6Liam Lawson
7Fernando Alonso
8Isack Hadjar
9Charles Leclerc
10Pierre Gasly
11Nico Hulkenberg
12Lance Stroll
13Esteban Ocon
14Oliver Bearman
15Franco Colapinto
16Alexander Albon
17Kimi Antonelli
18Gabriel Bortoleto
19Yuki Tsunoda
20Lewis Hamilton

¿Qué pasó en la FP3 del GP de Las Vegas?

Franco Colapinto aprovechó las terribles condiciones durante la FP3 del GP de Las Vegas y terminó por delante de los dos pilotos de McLaren. Lando Norris y Oscar Piastri quedaron en el fondo de la tabla de tiempos luego de que las condiciones climatológicas no les permitieron mejorar sus registros al final de la tanda.

George Russell se quedó con el mejor tiempo de la sesión gracias a una vuelta en 1:34.054 segundos, superando por 0.227 a Max Verstappen. Detrás llegó Alex Albon, seguido por Isack Hadjar y Lewis Hamilton.

El resto del Top 10 incluyó a Kimi Antonelli, Liam Lawson, Lance Stroll, Fernando Alonso y Pierre Gasly. Carlos Sainz terminó 12°, con Charles Leclerc en 15° entre los pilotos destacados fuera de los primeros diez del comienzo del viernes en el Gran Premio de Las Vegas.

GP de Las Vegas 2025: FP3

Posición Piloto
1George Russell
2Max Verstappen
3Alexander Albon
4Isack Hadjar
5Lewis Hamilton
6Kimi Antonelli
7Liam Lawson
8Lance Stroll
9Fernando Alonso
10Pierre Gasly
11Oliver Bearman
12Carlos Sainz
13Gabriel Bortoleto
14Esteban Ocon
15Charles Leclerc
16Franco Colapinto
17Nico Hulkenberg
18Yuki Tsunoda
19Oscar Piastri
20Lando Norris

Clasificación F1

Ontdek het op Google Play
x