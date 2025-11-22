Parrilla de salida del GP de Las Vegas con castigos incluidos
Parrilla de salida del GP de Las Vegas con castigos incluidos
Te presentamos la parrilla de salida para el próximo Gran Premio de Las Vegas con castigos incluidos.
Lando Norris se lució la noche del viernes en Las Vegas al lograr un pole impecable, colocándose en la mejor posición para ampliar su ventaja en el campeonato mundial.
La sesión arrancó bajo una intensa lluvia en el desierto de Nevada, pero las condiciones mejoraron conforme avanzaba la hora de la clasificación. El piloto de McLaren, favorito para el título, aprovechó al máximo sus neumáticos intermedios y se impuso a Max Verstappen, que quedó en segunda posición, por apenas tres décimas de segundo.
Tras la qualy hubo un par de investigaciones sobre pilotos destacados como Carlos Sainz y Kimi Antonelli; sin embargo, la FIA decidió no imponer un castigo en ambos casos.
GP de Las Vegas: Parrilla de salida
|Posición
|Piloto
|1
|Lando Norris
|2
|Max Verstappen
|3
|Carlos Sainz
|4
|George Russell
|5
|Oscar Piastri
|6
|Liam Lawson
|7
|Fernando Alonso
|8
|Isack Hadjar
|9
|Charles Leclerc
|10
|Pierre Gasly
|11
|Nico Hulkenberg
|12
|Lance Stroll
|13
|Esteban Ocon
|14
|Oliver Bearman
|15
|Franco Colapinto
|16
|Alexander Albon
|17
|Kimi Antonelli
|18
|Gabriel Bortoleto
|19
|Yuki Tsunoda
|20
|Lewis Hamilton
Relacionado: BRUTAL resultado de Sainz en qualy del GP de Las Vegas; Norris, pole position
¿Qué pasó en la FP3 del GP de Las Vegas?
Franco Colapinto aprovechó las terribles condiciones durante la FP3 del GP de Las Vegas y terminó por delante de los dos pilotos de McLaren. Lando Norris y Oscar Piastri quedaron en el fondo de la tabla de tiempos luego de que las condiciones climatológicas no les permitieron mejorar sus registros al final de la tanda.
George Russell se quedó con el mejor tiempo de la sesión gracias a una vuelta en 1:34.054 segundos, superando por 0.227 a Max Verstappen. Detrás llegó Alex Albon, seguido por Isack Hadjar y Lewis Hamilton.
El resto del Top 10 incluyó a Kimi Antonelli, Liam Lawson, Lance Stroll, Fernando Alonso y Pierre Gasly. Carlos Sainz terminó 12°, con Charles Leclerc en 15° entre los pilotos destacados fuera de los primeros diez del comienzo del viernes en el Gran Premio de Las Vegas.
GP de Las Vegas 2025: FP3
|Posición
|Piloto
|1
|George Russell
|2
|Max Verstappen
|3
|Alexander Albon
|4
|Isack Hadjar
|5
|Lewis Hamilton
|6
|Kimi Antonelli
|7
|Liam Lawson
|8
|Lance Stroll
|9
|Fernando Alonso
|10
|Pierre Gasly
|11
|Oliver Bearman
|12
|Carlos Sainz
|13
|Gabriel Bortoleto
|14
|Esteban Ocon
|15
|Charles Leclerc
|16
|Franco Colapinto
|17
|Nico Hulkenberg
|18
|Yuki Tsunoda
|19
|Oscar Piastri
|20
|Lando Norris
Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!
¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!
Últimas Noticias
URGENTE: Franco Colapinto es CASTIGADO tras qualy del GP de Las Vegas
- 2 hours ago
BRUTAL resultado de Sainz en qualy del GP de Las Vegas; Norris, pole position
- Hoy 06:11
Colapinto Noticias Hoy: Bronca tras Qualy: FIA anuncia castigo; Fichaje por Red Bull
- hace 51 minutos
F1 Noticias Hoy: Resultado FP3 y Qualy; Horarios y parrilla para el GP de Las Vegas
- 1 hour ago
Parrilla de salida del GP de Las Vegas con castigos incluidos
- 2 hours ago
Fernando Alonso confiesa su MAYOR TEMOR en Las Vegas
- 2 hours ago
Más leído
ÚLTIMA HORA: Williams anuncia NUEVO COMPAÑERO para Carlos Sainz
- 14 noviembre
URGENTE: Alpine prepara RADICAL cambio para Franco Colapinto
- 14 noviembre
¡Ferrari ORDENA cambios a Checo Pérez y Cadillac!
- 11 noviembre
Franco Colapinto recibe LA PEOR NOTICIA posible para 2026 con Alpine
- 12 noviembre
¿Qué pasara con Colapinto? Comienzan las negociaciones para la VENTA de Alpine F1
- 2 noviembre
BOMBAZO: ¡Cadillac cierra BRUTAL FICHAJE para Checo Pérez!
- 18 noviembre