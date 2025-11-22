Parrilla de salida del GP de Las Vegas con castigos incluidos

Te presentamos la parrilla de salida para el próximo Gran Premio de Las Vegas con castigos incluidos.

Lando Norris se lució la noche del viernes en Las Vegas al lograr un pole impecable, colocándose en la mejor posición para ampliar su ventaja en el campeonato mundial.

La sesión arrancó bajo una intensa lluvia en el desierto de Nevada, pero las condiciones mejoraron conforme avanzaba la hora de la clasificación. El piloto de McLaren, favorito para el título, aprovechó al máximo sus neumáticos intermedios y se impuso a Max Verstappen, que quedó en segunda posición, por apenas tres décimas de segundo.

Tras la qualy hubo un par de investigaciones sobre pilotos destacados como Carlos Sainz y Kimi Antonelli; sin embargo, la FIA decidió no imponer un castigo en ambos casos.

GP de Las Vegas: Parrilla de salida

¿Qué pasó en la FP3 del GP de Las Vegas?

Franco Colapinto aprovechó las terribles condiciones durante la FP3 del GP de Las Vegas y terminó por delante de los dos pilotos de McLaren. Lando Norris y Oscar Piastri quedaron en el fondo de la tabla de tiempos luego de que las condiciones climatológicas no les permitieron mejorar sus registros al final de la tanda.

George Russell se quedó con el mejor tiempo de la sesión gracias a una vuelta en 1:34.054 segundos, superando por 0.227 a Max Verstappen. Detrás llegó Alex Albon, seguido por Isack Hadjar y Lewis Hamilton.

El resto del Top 10 incluyó a Kimi Antonelli, Liam Lawson, Lance Stroll, Fernando Alonso y Pierre Gasly. Carlos Sainz terminó 12°, con Charles Leclerc en 15° entre los pilotos destacados fuera de los primeros diez del comienzo del viernes en el Gran Premio de Las Vegas.

GP de Las Vegas 2025: FP3

Posición Piloto 1 George Russell 2 Max Verstappen 3 Alexander Albon 4 Isack Hadjar 5 Lewis Hamilton 6 Kimi Antonelli 7 Liam Lawson 8 Lance Stroll 9 Fernando Alonso 10 Pierre Gasly 11 Oliver Bearman 12 Carlos Sainz 13 Gabriel Bortoleto 14 Esteban Ocon 15 Charles Leclerc 16 Franco Colapinto 17 Nico Hulkenberg 18 Yuki Tsunoda 19 Oscar Piastri 20 Lando Norris

