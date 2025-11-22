Te compartimos toda la información que debes saber para la actividad del sábado por la noche en el Gran Premio de las Vegas del Campeonato Mundial 2025 de la Fórmula 1.

El circuito callejero en Nevada recibirá este 22 de noviembre la 22º carrera del calendario. Fernando Alonso espera continuar con el ilusionante rendimiento mostrado en las últimas semanas.

Por otro lado, Carlos Sainz buscará encontrar capitalizar el milagro de la clasificación con un buen resultado para Williams. Finalmente, Franco Colapinto espera dejar atrás los problemas de las últimas semanas y salir del fondo con su Alpine tras ser renovado para 2026.

Aquí tienes todo lo que necesitas saber de cara al sábado en la noche respecto a horarios y canales de televisión para los diferentes países de Latinoamérica, España, Italia y Estados Unidos.

Horarios GP de Las Vegas: Sábado 22 de noviembre

Carrera

España: 06:00 hrs (domingo 24). / DAZN

Argentina: 01:00 hrs (domingo 24). / Star +

Colombia: 23:00 hrs. / Star +

México: 22:00 hrs. / Fox Sports

Estados Unidos (Pacífico): 21:00 hrs. / ESPN

¿Qué pasó en la FP3 del GP de Las Vegas?

Franco Colapinto aprovechó las terribles condiciones durante la FP3 del GP de Las Vegas y terminó por delante de los dos pilotos de McLaren. Lando Norris y Oscar Piastri quedaron en el fondo de la tabla de tiempos luego de que las condiciones climatológicas no les permitieron mejorar sus registros al final de la tanda.

George Russell se quedó con el mejor tiempo de la sesión gracias a una vuelta en 1:34.054 segundos, superando por 0.227 a Max Verstappen. Detrás llegó Alex Albon, seguido por Isack Hadjar y Lewis Hamilton.

El resto del Top 10 incluyó a Kimi Antonelli, Liam Lawson, Lance Stroll, Fernando Alonso y Pierre Gasly. Carlos Sainz terminó 12°, con Charles Leclerc en 15° entre los pilotos destacados fuera de los primeros diez del comienzo del viernes en el Gran Premio de Las Vegas.

GP de Las Vegas 2025: FP3

