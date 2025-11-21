F1 Hoy: Carlos Sainz sorprende en Las Vegas; Aparece un gran enemigo del español en la pista

GPFans te presenta las notas más interesantes de este viernes 21 de noviembre de 2025 en la Fórmula 1.

F1 regresa este fin de semana a la capital del entretenimiento mundial con el Gran Premio de Las Vegas 2025, que además da inicio al última triple cartelera de la temporada. ::: LEER MÁS

Carlos Sainz logró vencer a los dos McLaren en el primer entrenamiento libre del Gran Premio de Las Vegas. ::: LEER MÁS

Antonelli logró posicionarse junto a los dos McLaren en el segundo entrenamiento libre del Gran Premio de Las Vegas, que terminó abruptamente por una bandera roja. ::: LEER MÁS

La sesión de práctica del Gran Premio de Las Vegas del jueves por la noche fue interrumpida por bandera roja por segunda vez en tres años. ::: LEER MÁS

¡Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!