F1 Hoy: Carlos Sainz sorprende en Las Vegas; Aparece un gran enemigo del español en la pista
F1 Hoy: Carlos Sainz sorprende en Las Vegas; Aparece un gran enemigo del español en la pista
GPFans te presenta las notas más interesantes de este viernes 21 de noviembre de 2025 en la Fórmula 1.
F1 regresa este fin de semana a la capital del entretenimiento mundial con el Gran Premio de Las Vegas 2025, que además da inicio al última triple cartelera de la temporada. ::: LEER MÁS
Carlos Sainz logró vencer a los dos McLaren en el primer entrenamiento libre del Gran Premio de Las Vegas. ::: LEER MÁS
Antonelli logró posicionarse junto a los dos McLaren en el segundo entrenamiento libre del Gran Premio de Las Vegas, que terminó abruptamente por una bandera roja. ::: LEER MÁS
La sesión de práctica del Gran Premio de Las Vegas del jueves por la noche fue interrumpida por bandera roja por segunda vez en tres años. ::: LEER MÁS
¡Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!
¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!
Últimas Noticias
F1 Hoy: Carlos Sainz sorprende en Las Vegas; Aparece un gran enemigo del español en la pista
- 1 hour ago
CAOS de nuevo; Resultado FP2 del GP de Las Vegas
- Hoy 06:20
Franco Colapinto Hoy: Lance Stroll se burla de él; Así le fue en las prácticas libres de Las Vegas
- Hoy 06:59
Checo Pérez Hoy: Eclipsa a la competencia en Las Vegas; Cadillac impone su potencial
- Hoy 06:52
Hamilton recibe un DURO golpe legal sobre el título de F1
- Hoy 06:43
Sainz VENCE a los McLaren; Leclerc, la sorpresa de la FP1 del GP de Las Vegas
- Hoy 02:37
Más leído
INDIGNACIÓN en Europa por la RENOVACIÓN de Franco Colapinto en Alpine
- 1 noviembre
ÚLTIMA HORA: Williams anuncia NUEVO COMPAÑERO para Carlos Sainz
- 14 noviembre
URGENTE: Alpine prepara RADICAL cambio para Franco Colapinto
- 14 noviembre
¡Ferrari ORDENA cambios a Checo Pérez y Cadillac!
- 11 noviembre
Franco Colapinto recibe LA PEOR NOTICIA posible para 2026 con Alpine
- 12 noviembre
¿Qué pasara con Colapinto? Comienzan las negociaciones para la VENTA de Alpine F1
- 2 noviembre